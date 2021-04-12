Українські медики змушені по 10 разів прати одноразові комбінезони, а цехи спорожніли без замовлень, – Мисюра

В Україні медики в середньому 10 разів перуть одноразові захисні комбінезони. І це при тому, що захисні властивості тканин і швів одноразових комбінезонів втрачаються при пранні. Водночас українські підприємства не отримують замовлення на виготовлення захисного одягу – немає фінансування.

Про це повідомила директорка компанії "Венето" Оксана Мисюра у Facebook. "Перші в Європі за захворюваністю, 37 301 смерть, а медики перуть одноразові комбінезони. Перуть одноразовий захисний одяг. Ще раз, десять разів у середньому перуть одноразовий захисний комбінезон... Хворих медиків 81 709 осіб, за останню добу захворіло ще 119 осіб тільки лікарів", – написала вона.

Публікація Facebook Оксани Мисюри

Також вона показала, який вигляд мають цехи компанії "ВенетоМед", яка спеціалізується на виготовленні спецодягу. "А при цьому так сьогодні виглядають цехи ВенетоМед/VenetoMed, і не тому, що немає потреби, а тому, що немає фінансування на захисний одяг", – зазначає Мисюра.

Публікація Facebook Оксани Мисюри

"Асфальт зараз, звичайно, набагато важливіший, ніж життя медиків і пацієнтів. "Велике будівництво" дожовує людські життя, а одноразові комбези медики змушені прати. Фінансування ледь вистачає на кисень і антибіотики, решта за залишковим принципом, у мене тільки одне запитання, а якщо завтра не буде кому під’єднати кисень, штучну вентиляцію легенів або прописати лікування?" – підсумувала Мисюра.

Нагадаємо, станом на понеділок, 12 квітня, коронавірусом в Україні та світі заразилося більш 136,6 млн осіб. За минулий день виявили 631 408 нових інфікованих. Усього від хвороби померло понад 2,9 млн пацієнтів.

Як повідомляв OBOZREVATEL: