Украинские медики вынуждены по 10 раз стирать одноразовые комбинезоны, а цеха опустели без заказов, – Мисюра
В Украине медики в среднем 10 раз стирают одноразовые защитные комбинезоны. И этом при том, что защитные свойства тканей и швов одноразовых комбинезонов теряются при стирке. В то же время украинские предприятия не получают заказы на изготовление защитной одежды – нет финансирования.
Об этом сообщила директор компании "Венето" Оксана Мисюра в Facebook. "Первые в Европе по заболеваемости, 37301 смерть, а медики стирают одноразовые комбинезоны. Стирают одноразовую защитную одежду. Еще раз, десять раз в среднем стирают одноразовый защитный комбинезон... Заболевших медиков 81709 чел., за последние сутки заболело еще 119 чел. только врачей", – написала она.
Также она показала, как выглядят цеха компании "ВенетоМед", которая специализируется на изготовлении спецодежды. "А при этом так сегодня выглядят цеха ВенетоМед/VenetoMed, и не потому, что нет потребности, а потому, что нет финансирования на защитную одежду", – отмечает Мисюра.
"Асфальт сейчас, конечно, намного важнее, чем жизни медиков и пациентов. "Большая стройка" дожевывает человеческие жизни, а одноразовые комбезы медики вынуждены стирать. Финансирования едва хватает на кислород и антибиотики, остальное по остаточному принципу, у меня только один вопрос, а если завтра некому будет подключить кислород, ИВЛ или прописать лечение?", – подытожила Мисюра.
Напомним, по состоянию на понедельник, 12 апреля, коронавирусом в Украине и мире заразились более 136,6 млн человек. За минувший день выявили 631 408новых инфицированных. Всего от болезни скончались более 2,9 млн пациентов.
Как сообщал OBOZREVATEL:
За прошедшие сутки в Украине еще 2767 больных были госпитализированы с коронавирусом или подозрением на него. Значительно меньше – 1840 пациентов – выписали из медучреждений.
По состоянию на 12 апреля, в Украине официально подтверждено 1 861 105 случаев коронавирусной инфекции. Из них 7856 – обнаружены за прошедшие сутки, что оказалось самым низким приростом с начала апреля.