Украине спрогнозировали ошеломляющее падение экономики: срочно нужна финансовая помощь

В Украине ВВП в 2022-м может сократиться на 45,1%. А если война будет продолжаться, а ситуация обостряться – на 75%. Это ошеломляющее падение экономики, при этом стране будет крайне сложно справиться с таким шоком без финансовой помощи от других государств.

Об этом со ссылкой на исследование Всемирного банка сообщает издание Reuters. Война ударила по всей Европе. Всемирный банк также прогнозирует падение ВВП России в 2022 году на 11,2% из-за карательных финансовых санкций.

Регион Восточной Европы, включающий Украину, Беларусь и Молдову, по прогнозам, продемонстрирует сокращение ВВП на 30,7% в этом году из-за потрясений, связанных с войной и нарушением торговли.

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Темпы роста в 2022 году в регионе Центральной Европы, включающем Болгарию, Хорватию, Венгрию, Польшу и Румынию, снизятся до 3,5% с 4,7% ранее из-за притока беженцев, повышения цен на сырьевые товары и ухудшения доверия, наносящего ущерб спросу.

Согласно отчету Всемирного банка, для Украины более половины предприятий страны закрыты, в то время как другие работают с гораздо меньшей производительностью. Закрытие судоходства по Черному морю из Украины сократило около 90% экспорта зерна страны и половину ее общего экспорта.

Неблагоприятный сценарий в отчете, отражающий дальнейшие шоки цен на сырьевые товары и потерю доверия финансовых рынков, вызванную эскалацией войны, может привести к сокращению ВВП Украины на 75% и сокращению производства в России на 20%.

Этот сценарий приведет к сокращению на 9% в регионе Европы и Центральной Азии Всемирного банка с формирующимся рынком и развивающихся странах, что более чем вдвое превышает базовый прогноз.

"Украине срочно нужна массивная финансовая поддержка, поскольку она изо всех сил пытается сохранить свою экономику, а правительство работает, чтобы поддержать украинских граждан, которые страдают и справляются с экстремальной ситуацией", – говорится в отчете.

Как ранее писал OBOZREVATEL, МВФ принял решение создать для Украины специальный счет, на который будут собирать помощь. Сразу несколько стран-членов попросили руководство Фонда помочь в организации сбора средств.