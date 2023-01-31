Украине нужны огромные деньги для восстановления энергетики и жилья: какая сумма

Актуальные потребности Украины в средствах на восстановление от развязанной Россией войны составляют 600-750 млрд долларов. Главным же приоритетом для является энергетика.

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Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Правительственный портал. Он отметил: еще в июне-2022 необходимая Украине сумма, по оценкам Всемирно банка и Еврокоммиссии, составляла 350 млрд долларов.

"Восстановление следует начинать уже сейчас. Ведь от этого зависит жизнь и здоровье миллионов людей", – подчеркнул премьер.

Что будут восстанавливать в первую очередь

По словам Шмыгаля, в Украине уже определили 5 приоритетных категорий для восстановления. Ими являются:

энергетика – как отметил премьер, Украина стремится не просто восстановить энергетическую сеть, а децентрализовать, что сделает ее менее уязвимой;

жилье – к концу 2022 года повреждено или разрушено было 150 тыс. домов;

гуманитарное разминирование – более 30% территории Украины загрязнены российскими снарядами и для ее очистки требуется не менее 5 лет;

критическая и социальная инфраструктура – дороги, мосты, коммунальные объекты, сети поставок воды, тепла и газа, школы и больницы;

помощь частному сектору.

За счет чего будут финансировать восстановление

Как рассказал Шмыгаль, дляфинансирования восстановления Украины будут привлекаться средства из нескольких источников. Ими, в частности, будут:

конфискованные российские активы;

средства государственного бюджета;

международных партнеров;

доноров на платформе United24.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на конец 2022 года общая сумма прямого ущерба инфраструктуре Украины из-за развязанной Россией войны составила около 138 млрд долларов. Это на 2 млрд долларов больше, чем было в ноябре-2022.

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