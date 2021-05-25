Украина заплатит миллионы долларов за защиту от России в судах: озвучена цифра

Министерство иностранных дел Украины хочет договориться с международной юридической фирмой Covington & Burling LLP о защите государства в делах против РФ в 2021 году. Сумма за услуги может составить $7,5 млн.

Об этом сообщает издание "Українськi Новини" со ссылкой на данные системы публичных закупок. Сообщение о намерении заключить договор обнародовано 24 мая, но до 4 июня решение может быть обжаловано.

Министерство закупает услуги Covington & Burling LLP для защиты прав Украины в международных спорах с Россией с 2015-го по переговорной процедуре (без проведения аукциона между разными участниками тендера).

Так, речь идет об инвестиционных арбитражах за имущество на оккупированных территориях, делах в Международном суде ООН о финансировании терроризма и расовой дискриминации, Арбитражном трибунале ООН о нарушении прав Украины в Черном и Азовском морях, задержании украинских военных кораблей и экипажей в Керченском проливе.

Ранее сообщалось, что украинские власти разрешили Министерству юстиции привлечь юридического советника для защиты в поданном 4 января 2021 года иске Олега Жуковского к НБУ на $300 млн в Окружной суд Соединенных Штатов Южного округа штата Флорида.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Подольский районный суд города Киева передали обвинительный акт в отношении уволенного бывшего главы Конституционного суда Украины Александра Тупицкого. Ему инкриминируют совершение уголовных преступлений против правосудия, за которые грозит до пяти лет лишения свободы.