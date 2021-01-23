Украина заняла второе место в мире после США в торговле зерном – Минэкономики

Украина по результатам прошлого года по объему экспорта всех зерновых культур в мире заняла второе место, уступив первенство США.

Об этом со ссылкой на заявление замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тараса Качки сообщает пресс-служба ведомства. "Украина является важным игроком на международном рынке зерна, одним из гарантов продовольственной безопасности в мире, и имеет потенциал в наращивании производства и экспорта зерновых. По результатам 2019/2020 маркетингового года в совокупности по объему экспорта всех зерновых культур Украина стала "серебряным призером", пропустив вперед только США", – сказал Качка.

В частности, по данным министерства сельского хозяйства США в рейтинге крупнейших экспортеров зерновых Украина заняла второе место по объему поставок ячменя, четвертое – по кукурузе, пятое – по пшенице.

В Украине в 2020 году собрали 65,4 млн тонн зерновых и зернобобовых с площади 15,3 млн га. По данным Госстата, в 2019 году урожай зерновых и зернобобовых в Украине составил 75,1 млн тонн, в 2018 году – 70,1 млн тонн.

Как сообщал OBOZREVATEL, "мыши" якобы "съели" 2700 вагонов зерна на складах Госрезерва Украины. Это не единственный пример коррупции и разворовывания в агентстве. Есть еще по меньшей мере 6 крупных схем, которые привели к миллиардным убыткам.