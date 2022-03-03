Украина с начала войны получила гарантии на $15 млрд помощи

С начала войны Украина получила международные гарантии на 15 млрд долларов помощи. Речь идет о финансовой, технической и гуманитарной поддержке. Более 5 млрд долларов из общей суммы направят непосредственно в госбюджет.

Об этом заявил глава Национального банка Украины (НБУ) Кирилл Шевченко. Есть и другие источники финансирования:

по состоянию на 2 марта 2022 года на спецсчет для поддержки Вооруженных Сил Украины, перечислено уже более 6 млрд грн в эквиваленте. Из них более 1,6 млрд грн Национальный банк уже направил на нужды военных.

1 марта Министерство финансов разместило "военные" ОВГЗ, что позволило привлечь в госбюджет 8,1 млрд грн;

НБУ срочно перечислил часть прибыли в распределение в сумме почти 19 млрд грн в госбюджет для финансового обеспечения функционирования государства в условиях военного положения.

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Также Кирилл Шевченко сообщил, что учетная ставка в Украине остается на уровне 10% и отчитался о работе банковской системы. Вот главные тезисы:

ликвидности хватает, даже несмотря на условия военного положения;

отток депозитов сдерживается за счет доступности безналичных операций, влияет и ограниченная работа банков в ряде регионов;

у банков есть деньги, что бы обеспечить все безналичные и расчеты и расчеты по депозитам населения даже в текущих условиях;

дополнительную поддержку банкам оказывает рефинансирование от НБУ;

НБУ при необходимости подкрепляет банки наличными без ограничений.

Валютный рынок сейчас работает с ограничениями. Официальный курс зафиксирован на уровне 29,25 грн/долл. Запрещено большинство трансграничных валютных платежей. Однако расчет и получение наличных с использованием платежных карт за границе разрешены.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в НБУ объяснили, что делать с долларами и евро в Украине во время войны и какие есть ограничения.

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