В России государственное пропагандистское издание "РИА Новости", а затем и связанное с ним агентство Sputnik (спонсируется из бюджета РФ и вещает за границей) распространило новость о том, что Украина якобы собралась уничтожить "Газпром". По версии журналистов, против российской компании готовят многомиллиардный иск.

Как говорится в публикации, сумма иска составит 7,2 миллиарда долларов. Кроме того, "Нафтогаз" может вернуться к отозванным ранее претензиям к "Газпрому" на сумму 12,2 миллиарда долларов. Пропагандисты считают, что угроза выигрыша достаточно высокая, мол, возможно, как и в прошлый раз, судиться придется с "коллективным Западом".

"Но совсем уж отмахиваться от возможных перспектив новых споров не стоит. В прошлый раз позиция "Нафтогаза" в споре с "Газпромом", казалось, была однозначно проигрышной. Но в итоге выиграл даже не сам "Нафтогаз". Выиграл коллективный Запад, "беспристрастное" правосудие которого отдало победу "Нафтогазу", в конечном итоге заставив Россию поучаствовать в содержании Украины", – пишет агентство.

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При этом на самом деле Россию не заставляли "почувствовать в содержании Украины", их всего лишь обязали выполнять условия контракта, на которые согласился "Газпром" и которые нарушил. Также и в этот раз речь о возможном иске идет только в том случае, если Россия попытается нарушить взятые на себя обязательства и прекратит транзит через территорию Украины. Однако эту информацию "РИА Новости" в своем материале умолчали.

Напомним, как ранее писал OBOZREVATEL, запуск "Северного потока-2" приблизился из-за отказа президента США Джо Байдена вводить санкции против оператора газопровода. В результате Россия может получить возможность полостью отказаться от транзит газа в Европу через Украину.