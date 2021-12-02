Украина попросила у Европы денег для сдерживания войск РФ

Украина официально обратилась к ЕС с просьбой о дополнительной финансовой помощи. Государство сталкивается с угрозой потенциального вторжения со стороны войск РФ, сосредоточенных на границе.

"Мы официально запросили у Европейской комиссии долгосрочную макрофинансовую программу для обеспечения устойчивого финансирования в ближайшие годы", – заявил уполномоченный Украины по управлению государственным долгом Юрий Буца. Об этом сообщает Bloomberg.

Как уведомил представитель ЕК, Украине готовы оказывать дальнейшую поддержку. Речь идет о программе, которая будет рассчитана на 3 года, а также будет работать параллельно с новой программой поддержки со стороны Международного валютного фонда (МВФ).

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Исполнительный орган ЕС обсудит поддержку Украины с должностными лицами МВФ в ближайшие недели, чтобы убедиться, что она соответствует условиям, установленным фондом. США обвиняют Россию в усилении подготовки к возможному вторжению.

Соединенные Штаты следят за наращиванием российских войск у границы с Украиной. Американский госсекретарь Энтони Блинкен пообещал нанести удар по РФ "экономическими мерами высокой отдачи" в случае нападения.

В то же время российское правительство отрицает какие-либо планы вторжения в Украину и обвиняет США и отдельно НАТО в провокационных действиях у границы. Военно-политический блок предлагал военные советы и финансирование для поддержки Украины. Но стране также понадобится финансовая помощь для обслуживания своих госдолгов в ближайшем будущем.

Как заявил Буца, у президента Владимира Зеленского уже начали переговоры с ЕС о размере, а также условиях нового кредитного пакета. Окончательная цифра будет зависеть от оценки дефицита госфинансирования. Однако, если учитывать масштаб обязательств страны, он может превысить 1,2 млрд евро, выделенных за последние 2 года.

Напомним, в конце октября Еврокомиссия выплатила Украине 600 млн евро в рамках макрофинансовой помощи. Это второй и последний транш в рамках текущей программы.

Первую часть выплатили еще в декабре 2020-го, сумма была такой же – 600 млн евро. "Благодаря этой выплате непогашенная сумма кредитов Украины в рамках ее многочисленных программ макрофинансовой помощи достигает 4,4 млрд евро", – заявили в ЕК.

OBOZREVATEL ранее сообщал, что у США есть данные о разработках планов России против Украины. Блинкен заявил, что в случае агрессии в НАТО готовы усиливать свой "восточный фланг".