Украина получит рекордную поддержку от международных партнеров: озвучено сумму

Украина получит $115 млрд долгосрочной поддержки. Средства выделят страны ЕС, США, Всемирный банк, страны "Большой семерки".

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Об этом на своей странице в Telegram сообщил глава правительства Денис Шмигаль. Круглый стол в поддержку Украины провели во Всемирном банке. "Международные партнеры предоставят Украине $115 млрд долгосрочной поддержки. Это не просто обеспечит нашу финансовую стабильность, но и посылает четкий сигнал России, что союзники Украины будут поддерживать нас столько, сколько потребуется. До полной победы", - написал он.

В 2023 году на проекты быстрого восстановления нужно $14 млрд. На полях Spring Meetings также подписали меморандум с Американской корпорацией по финансированию международного развития (DFC) и USAID по поддержке привлечения инвестиций в Украину для реализации приоритетных проектов развития и восстановления экономики.

"Украина имеет широкие инвестиционные возможности, которые позволят раскрыть экономический потенциал. DFC и USAID помогут привлечь частные инвестиции в секторы, которые имеют первостепенное значение для экономики. Благодарны за партнерство и помощь на этом пути", – отметил Шмигаль.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в России из-за высокого дефицита Фонд благосостояния может закончиться уже этим летом. Возможности для покрытия бюджетной дыры сокращаются.

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