Советник руководителя Офиса президента Тимофей Милованов заявил, что Украина получит $2,7 млрд от МВФ (Международный валютный фонд) в рамках инициативы фонда по дополнительной эмиссии специальных прав заимствования. В то же время до сих пор ведутся переговоры о новых траншах по традиционной программе.

Об этом сообщает "Дом". "У нас есть программа, по которой мы должны получить транши МВФ, для нее мы принимаем определенные законы. И мы хотели бы до конца лета закрыть все вопросы. И украинская позиция такова: мы все свои задачи выполнили, теперь посмотрим, какая позиция у МВФ", – заявил Милованов.

По его словам, $2,7 млрд – "совершенно другая история". "В рамках увеличения финансирования самого Международного валютного фонда всем странам-участницам увеличивается доля. То есть финансирование будет вне зависимости от нашей программы с МВФ", – отметил Милованов.

Видео дня

Ранее глава НБУ Кирилл Шевченко заявил, что распределение спецправ заимствования (SDR) на $650 млрд от МВФ и получение Украиной $2,73 млрд не повлияет на программу stand-by. SDR выделяют странам для восстановления экономики после коронакризиса.

При этом текущая программа stand-by зависит от реформ антикоррупционной системы, судебной реформы и корпоративного управления.

Как сообщал OBOZREVATEL, уже осенью 2021-го Украина получит транш от МВФ в размере $2,5 млрд. Отмечается, что это станет результатом решения руководства фонда о распределении SDR $650 млрд.