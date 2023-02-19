Украина получит от ЕС огневую мощь, страны-члены хотят объединить закупки снарядов – Bloomberg

В марте страны-члены ЕС могут договориться о объединении закупок артиллерийских боеприпасов для Украины. Соответствующую инициативу Эстонии уже поддержали Нидерланды и Румыния.

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Об этом сообщает Bloomberg. Отмечается: для этой цели Эстония призвала ЕС потратить 4,3 млрд долларов.

"Члены Европейского Союза могут договориться об объединении закупок боеприпасов, чтобы обеспечить столь необходимую Украине огневую мощь. Предложение получило предварительную поддержку Нидерландов и Румынии. Ожидается, что министры иностранных дел ЕС обсудят план на встрече в Брюсселе в понедельник [20 февраля], а окончательное решение может быть принято на встрече лидеров блока в марте", – говориться в материале.

При этом подчеркивается: сокращение количества боеприпасов у Украины "вызывает серьезную озабоченность". Ведь несмотря на то, что ВСУ эффективно используют снаряды, те расходятся "быстрее, чем Европа может их произвести".

"Механизм совместной покупки можно обсуждать. Но альтернативы общему подходу к инвестициям и покупкам практически нет", – отмечается в материале.

Возможность осуществлять совместные закупки боеприпасы рассматривает и президент Франции Эммануэль Макрон, рассказывают аналитики. А премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, отмечают они, заявил, что страна "организует коалицию по финансированию производства боеприпасов для Украины".

Более эффективный способ обеспечивать Украину боеприпасами

В свою очередь, собеседники Reuters среди европейских чиновников подчеркнули: объединение усилий по закупкам боеприпасов для Украины дало бы больший эффект, чем размещение странами индивидуальных заказов. Ведь крупные заказы помогли бы привлечь дополнительные инвестиции.

"Настало время ускорить и расширить производство стандартизированных боеприпасов, в которых Украина отчаянно нуждается. ... Украинские силы выпускают от 2 000 до 7 000 артиллерийских снарядов в день, в то время как Россия использует от 20 000 до 60 000", – говорится в материале.

Как сообщал OBOZREVATEL, МВФ, в свою очередь, завершит подготовку программы поддержки Украины уже в ближайшее время. Всего же Украине в 2023 году, по оценкам фонда, может понадобиться поддержка на 40-48 млрд долларов.

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