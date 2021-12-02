Украина получит от ЕС 31 млн евро: на что потратят деньги

Украине выделят 31 млн евро из Европейского фонда обеспечения мира. Средства направят на укрепление обороны государства. По сути, это помощь на развитие Вооруженных сил Украины (ВСУ) в разных сферах – от разминирования территорий до кибербезопасности.

Решение выделить помощь принял Совет ЕС. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. По его словам, в пакет входит материально-техническая помощь для развития ВСУ:

в сфере медицины;

инженерного потенциала;

деятельности по разминированию;

мобильности войск;

логистике;

кибербезопасности.

При этом Украина также официально обратилась к Европейской комиссии с просьбой о финансовой помощи для сдерживания войск РФ. Речь идет о долгосрочной программе, например, на три года.

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Предполагается, что помощь ЕС будет предоставляться параллельно с программой Международного валютного фонда (МВФ). Поэтому, чтобы подготовить ответ на просьбу Украины, в Еврокомиссии свяжутся с МВФ и обсудят этот вопрос с представителями фонда.

Европейский фонд обеспечения мира был создан в 2021 году. Его изначальный размер составил около 5 млрд евро. Ожидается, что до 2027 год фонд будет финансировать мероприятия в рамках Совместной политики ЕС в сфере иностранных дел и безопасности (CFSP).

Кроме того, предусматривается помощь странам-партнерам для поддержки миротворческих операций или содействия в развитии возможностей вооруженных сил. Фонд наполняется благодаря взносам стран-членов.

Напомним, США подозревают Россию в усилении подготовки к возможному вторжению и следят за наращиванием российских войск у границы с Украиной. Американский госсекретарь Энтони Блинкен уже пообещал нанести удар по РФ "экономическими мерами высокой отдачи" в случае нападения на Украину.

При этом ранее американские СМИ сообщили, что администрация президента США Джо Байдена пытается отговорить лидера-страны агрессора России Владимира Путина от вторжения в Украину. Также рассматривается введение санкций против близких к нему людей.

Как писал OBOZREVATEL, более десяти тысяч российских военнослужащих начали масштабные учения в Южном военном округе, граничащем с Украиной. Они состоятся на тридцати полигонах. В связи с этим стали звучать заявления о том, что Россия может готовиться к военному вторжению в Украину.