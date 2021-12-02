Украина получит от ЕС 31 млн евро: на что потратят деньги

Ксения Капустинская
Mакроэкономика
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Совет ЕС принял решение выделить Украине средства для ВСУ

Украине выделят 31 млн евро из Европейского фонда обеспечения мира. Средства направят на укрепление обороны государства. По сути, это помощь на развитие Вооруженных сил Украины (ВСУ) в разных сферах – от разминирования территорий до кибербезопасности.

Решение выделить помощь принял Совет ЕС. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. По его словам, в пакет входит материально-техническая помощь для развития ВСУ:

  • в сфере медицины;

  • инженерного потенциала;

  • деятельности по разминированию;

  • мобильности войск;

  • логистике;

  • кибербезопасности.

При этом Украина также официально обратилась к Европейской комиссии с просьбой о финансовой помощи для сдерживания войск РФ. Речь идет о долгосрочной программе, например, на три года.

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Предполагается, что помощь ЕС будет предоставляться параллельно с программой Международного валютного фонда (МВФ). Поэтому, чтобы подготовить ответ на просьбу Украины, в Еврокомиссии свяжутся с МВФ и обсудят этот вопрос с представителями фонда.

Европейский фонд обеспечения мира был создан в 2021 году. Его изначальный размер составил около 5 млрд евро. Ожидается, что до 2027 год фонд будет финансировать мероприятия в рамках Совместной политики ЕС в сфере иностранных дел и безопасности (CFSP).

Кроме того, предусматривается помощь странам-партнерам для поддержки миротворческих операций или содействия в развитии возможностей вооруженных сил. Фонд наполняется благодаря взносам стран-членов.

Напомним, США подозревают Россию в усилении подготовки к возможному вторжению и следят за наращиванием российских войск у границы с Украиной. Американский госсекретарь Энтони Блинкен уже пообещал нанести удар по РФ "экономическими мерами высокой отдачи" в случае нападения на Украину.

При этом ранее американские СМИ сообщили, что администрация президента США Джо Байдена пытается отговорить лидера-страны агрессора России Владимира Путина от вторжения в Украину. Также рассматривается введение санкций против близких к нему людей.

Как писал OBOZREVATEL, более десяти тысяч российских военнослужащих начали масштабные учения в Южном военном округе, граничащем с Украиной. Они состоятся на тридцати полигонах. В связи с этим стали звучать заявления о том, что Россия может готовиться к военному вторжению в Украину.