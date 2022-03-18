Поддержка МВФ, Всемирного банка, ЕС и Европейского инвестбанка: Украина за последние дни получила $2 млрд и €1 млрд

Сегодня, 18 марта, Украина получила 300 млн евро макрофинансовой помощи от Евросоюза. Как сообщил министр финансов Сергей Марченко, за последние дни страна получила от МВФ (Международного валютного фонда), Всемирного банка, ЕС, Европейского инвестбанка и иностранных правительств 2 млрд долларов и 1 млрд евро.

"Благодарен вице-президенту Европейской комиссии Валдису Домбровскису, который максимально способствовал быстрому получению крайне необходимых на сегодняшний день средств. В целом, за последние дни уже имеем почти 2 млрд долларов США и более 1 млрд евро. Это поддержка МВФ, Всемирного банка, ЕС, ЕИБ и иностранных правительств. Переговоры по привлечению финансирования Минфин осуществляет в режиме нон-стоп", – написал министр в Facebook.

Видео дня

Он добавил, что на днях было получено подтверждение предоставления Украине грантовых средств от ряда стран Европы. Марченко также указал на отдельный фронт деятельности министерства – санкционный.

"Общаюсь с международными инвестбанками и фондами. Как результат, имеем реакцию от Goldman Sachs, JP Morgan, Deutsche Bank, ING Group, BNP Paribas, HSBC и Barclays. Все они сокращают свое присутствие в стране-агрессоре и работают над дальнейшими санкциями, о чем получили личные подтверждения от руководства компаний", – подытожил глава Минфина.

Ранее стало известно, что в Украине продолжат выплачивать академические стипендии для 172 тысяч студентов и социальные стипендии для еще 50 тысяч студентов стипендиальных программ в 2021-2022 учебном году. На экстренную помощь в области высшего образования выделили почти $100 миллионов.

Решение совместно приняли украинское правительство и Всемирный банк. Об этом пишет "Интерфакс-Украина" со ссылкой на сообщение ВБ.

"Благодаря новому компоненту совместного проекта Минобразования и ВБ "Усовершенствование высшего образования в Украине ради результатов" предоставляется финансирование в размере почти $100 млн для возмещения бюджетной программы правительства в секторе высшего образования", – отметили в финучреждении.

Как сообщал OBOZREVATEL, с начала полномасштабного вторжения России в Украину оккупанты безжалостно убили 109 украинских детей. В центре города Львова в память об этих жертвах войны появилась инсталляция – 109 пустых детских колясок.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZREVATEL. Не ведитесь на фейки!