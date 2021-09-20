Наверняка, Вы слышали, что в этом году мировая экономика вырастет на рекордные 5,6%!!!

Это будут самые высокие темпы восстановления после рецессии за последние 80 лет, говорится в отчете Всемирного банка.

Да, это восстановление после пандемии, отложенные проекты 2020 года и новые проекты, стимулирующие рост экономик разных стран.

Учитывая, что это "средняя температура по больнице" это очень большая цифра, ведь развитые страны растут в среднем на 1% максимум 2% в год.

Развивающиеся на 5% - 8% и даже 12% в год.

Видео дня

Украина относится к последним, но…

В 2021 году мы вырастем всего на 3,4%

Представляете гоночную трассу, где государства соревнуются в спорости развития, все мчатся вперёд, настраивая свои экономики, а Украина… Украина тоже едет, отставая ото всех… даже от своих соседей.

Польская экономика вырастет на 4,6%

Россия вырастет на 4,2%

Турция 5,6%

И позиции Украины - полный провал.

Если заглянуть чуть дальше, то:

- Страны, экономика которых развивается быстрее, создают больше рабочих мест

- Больше рабочих мест создают конкуренцию да труд

- конкуренция за труд приводит к высасыванию трудовых ресурсов от соседей

По данным опроса OLX Работа, в 2021 году 63% украинцев, ищущих работу, планируют работать за рубежом или рассматривают такой вариант. В топе европейских стран, которые привлекают больше, оказались Польша (ее рассматривает 50% опрошенных), Чехия, Германия, Литва и Словакия.

Исследование показывает, как и в прошлом году, стабильную тенденцию выезда из Украины молодого, трудоспособного населения - в возрасте до 39 лет

Польша готовит масштабные налоговые льготы для заробитчан, которые планируют остаться в этой стране минимум на четыре года.

Активно украинских заробитчанин привлекает Венгрия

Не отстает Германия

Украинцы работают в Великобритании, Прибалтике, Греции, Испании, Италии…

Правительство, Нацбанк радостью рапортует, что заробитсхчане в Украине уже в текущем году перечислят более $13 млрд…

Создавая там (не в Украине) ВВП минимум на $35-$40 млрд

А правительство не думает, что наши заробитчане и стимулируют рост чужих экономик, которые требуют ещё больше украинских трудовых ресурсов?

Так вот, в мире идёт не гонка, идёт война.

Война на выживание, в которой хороши все методы.

Западные доминанты имеют свою повестку, наши соседи свою, но все прагматично борются за выживание в агрессивном капиталистическом мире используя все доступные меры:

- Протекционидм (да, США это делает эффективнее других, не отстаёт Германия, Китай, Россия…)

- Финансовые инструменты (печать денег, рост госрасходов своих стран в кредит, стимулирование собственного внутреннего потребления, финансовая экспансия -

- кредитование слабых для покупки у себя же продукции. В итоге сильные стимулируют свою экономику, создание у себя рабочих мест, создавая себе же ВВП, а слабые влазят долги, ухудшают сальдо торгового баланса и Дополнительно нагружают бюджет пролётными рассолами

- Свободная торговля. Да, это тоже инструмент, ведь вы открываете свой рынок тем, кто имеет более эффективное производство за счёт недоступным вам технологиям, имеет ниже себестоимость за счёт недоступных вам кредитов.

В итоге, сильные становятся сильнее, слабые - постепенно растеряются, входя под протекторат сильных

И сила в данном контексте это не деньги, это воля!

Это воля построить сильную страну, воля иметь свой план и не плясать под чужую дудку, воля брать на себя ответственность.

А что Украина спросите вы?

- Украина увеличивает экспорт сырья из которого в развитых странах создают продукт с высокой добавленной стоимостью

- Украина увеличивает экспорт трудовых ресурсов

- Украина увеличивает экспорт мозгов. То же хвастовством IT сектором в своей основной массе является аутсорсингом продуктовых мировых компаний. Не в Украине их центр прибыли)

Мы даже свой план (стратегию) не смогли утвердить.

В марте 2021 года Кабмин впервые истории Украины принял долгосрочную стратегию.

Но:

- она до сих пор не валидирована Верховной Радой. Когда Кабмин сменится будем новую принимать?

- В ее исполнение до сих пор нет шагов по привлечению инвестиций, стимулирование экономики (не на бумаге, а реальных ). Кто не согласен покажите примеры.

- У нас нет инвестиционной стратегии,

- Нет стратегии развития человеческого капитала,

- Нет миграционной политики

- У нас нет ни одного ответа на вопрос почему инвестор должен выбрать Украину, а не Польшу, Венгрию, Турцию, ОАЭ… в чем мы выиграем конкуренцию у них? За капитал и за людей?

У нас есть свободные экономические зоны как в Польше, Турции, эмиратах и ещё более чем в 100 странах?

У нас есть нулевые налоги как в Турции, ОАЭ

У нас есть компенсация инвестиций как в Венгрии

У нас есть Налог на выведенный капитал как в Эстонии, Польше, Латвии, Грузии, стимулирующий инвестиции?

Чем мы конкурируем? Отставание в экономической гонке - это диагноз.

Что делать?

Есть два сценария:

1. Продолжать в том же духе.

- Отставать ото всех

- Ждать отъезда основной массы трудоспособных

- Ухудшать условия бизнеса (налоги, регулирование, коррупция)

- Отбирать у инвесторов собственность

- Закрывать глаза на отсутствие правосудия (точнее оно есть, но по двонку)

- Дождаться в 2025-2026 году коллапса государственных финансов когда повышение перед выборами пенсий будет нечем покрывать, а рост налогов для ютооо приведёт к массовым протестам и переносу бизнесов в другие страны

- И это я не говорю про региональных князьков, которые на Киев перестанут смотреть и про Севрного соседа, сидящего в засаде.

Запомните. Рубикон 2025-2026 год..

2. Второй сценарий. Ускоренное ралыитие и ввязываение в борьбу за выживание

- Первичен СВОЙ амбициозный план.

- ВВП Польши в 2030 году будет более $1 трлн, ВВП Украины около $400 млрд (это в рамках стратегии Кабмина 2030, если будет выполняться). Вопрос, как с таким сценарием нам конкурировать и конкуренция ли это?

- Нужно ставить цель иметь номинальный ВВП не менее $1 трлн (5-ти кратный рост номинального ВВП с учетом инфляции и девальвации и 3,5 кратный рост реального ВВП)

- Если мы хотим в 3,5 раза поднять реальный ВВП, нам нужно в 3,5 раза поднять производительность труда. А это цифровизация, автоматизация, роботизация, новые технологии (во всех секторах).

- Новые технологии это инвестиции.

- Инвестиции это стимулы, правила и безопасность. При чем лучше, чем у всех наших конкурентов.

- Правила и безопасность - это и судебная система и правоохранительная. Инвестор не должен гадать когда и кто у него отожмет бизнес.

- Стимулы - это эффективная, простая фискальная политика - тот же НнВК, который убирает необходимость оптимизировать, сокращает коррупционную ренту и стимулирует инвестиции и налог с продаж вместо НДС, где нет потери бизнесом ликвидности и нет паразитов, сидящих на НДСных схемах, коррупционной ренте за возмещение НДС, да и в принципе нет бесплатного кредитования государства деньгами бизнеса.

- К стимулам относятся и Индустриальные парки с подведенной развитой инфраструктурой и Свободные экономические зоны для создания инновационных производств, которых в стреножим еще не было.

Это малый перечень шагов, но главный KPI - объем инвестиций, привлекаемый ежегодно.

Президент озвучил план на $280 млн до 2030 года

Пусть будет так, а это значит, что в среднем, в экономику Украину ежегодно должно быть привлечено внешних $30 млрд в год.

2022 год уже подходит к концу.

Президент Задал хорошую рамку и запустил проект Большая стройка, который, считаю, очень эффективным.

А значит, могут так же успешно появиться другие проекты:

- Большая энергетическая стройка (самообеспечение Украины газом, нефтепродуктами, дешевой атомной электроэнергией и ядерным топливом)

- Большая авиационная стройка - реконструкция в формате ГЧП всех аэропортов Украины и развитие международного пассажирского и торгового авиасообщения. Строительство региональных самолетов, связывающих областные аэропорты.

- Большая ЖД стройка - создание по настоящему скоростных поездов, собственной тяги и эффективной системы управления ЖД, снижающих скорость логистики и ее стоимость для клиентов.

- Большая жилая стройка - обновление городами илового фонда и городской коммунальной инфраструктуры (где более 40% тепла и воды просто уходит в землю)

- Большая спортивная стройка - развитие по всей Украине качественной спортивной инфраструктуры для массового спорта, стимулирование создания спортивных клубов.

- Большая морская стройка - углубление портов и подведение ЖД инфраструктуры, которые позволят сделать стоимость перевалки в Украине самой дешевой на Черном море

Но основные проекты для частного сектора:

1. Правовая защита. Если не можем 30 лет поменять судебную систему, нужно, как завещал Бендукидзе - привнести правовую юрисдикцию, которой доверяют - Британский суд. Самое простое сделать как Астана и Дубаи - создать Специальную зону - Финансовой центр с британским судом.

2. Рынок Капитала. Бизнесу для развития нужны деньги, дешевые и много. Для этого необходима негосударственная накопительная пенсионная система и страховая медицина, которые дадут миллиарды долларов ликвидности. Только после прихода этого капитала можно расчитывать на миллиарды денег украинцев, лежащих под подушкой и деньги западных фондов.

3. СЭЗ. Ковер нарушил логистические цепочки. Бизнес идет возможности из Азии перенести производство поближе к Европе - основным рынкам сбыта. В Мире 5000 СЭЗ, в Украине ни одной. Есть шанс воспользоваться этим окном возможностей. Но времени, от силы, год -два.

4. Инновации. Стимулирование инноваций неразрывно связано по опыту Израиля, США с сектором ВПК. Он во взаимодействии с наукой и образованием может создать экосистему новых прорывных технологий двойного назначения. А здесь нужно и новое образование и поддержка инноваций и гранты и даже госзаказы (да, США, Израиль, Германия имеют госзаказы, этотнормально)

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