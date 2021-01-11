В Украине из-за решения снизить НДС с 14 до 20% для производителей отдельного сельскохозяйственного сырья может развалиться обрабатывающая отрасль. Разница в уплате налогов может привести к банкротству предприятий, которые создают добавленную стоимости, в таком случае бюджет потеряет до 100 млрд грн.

Об этом OBOZREVATEL рассказал один из участников рынка, который пожелал остаться анонимным. По его словам, разница в размере НДС для того, кто производит сырье и того, кто использует это сырье для производства готовой продукции, приведет к банкротству последних.

"Возьмите, к примеру, муку, хлеб. Зерно в цене составляет 75-80%. Как можно предположить, чтобы за зерно платили 14%, а за хлеб – 20% НДС. Возьмите любую страну – Польшу, Германию, почему не взять их закон? Почему изобрели закон, который не соответствует никакой логике. Сырье с НДС в 14%, а готовая продукция из него – 20%. Мы просто уничтожим отрасль. В итоге наши нищие старики не получат пенсии, не будет средств. Это закон по уничтожению экономики страны, мы просто приведем страну к голоду, к беде", – рассказывает участник рынка.

Ранее OBOZREVATEL обращался к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой наложить вето на законопроект №3656, который снижает НДС с 20 до 14% для части аграриев. Такое новшество приведет к прямым потерям бюджета в размере около 16 млрд грн. При этом сам документ выписан под бизнес олигарха Андрея Веревского (владелец компании "Кернел").

Против законопроекта выступила крупнейшая профильная ассоциация "Украинский клуб аграрного бизнеса". Не поддержал документ и глава финансового комитета Даниил Гетманцев. Несмотря на это, депутатская группа "Довіра", которую связывают с Андреем Веревским, часть "слуг народа" и еще ряд депутатов приняли губительное для украинского бюджета решение.

Законопроект №3656 не только приведет к падению доходов бюджета, но и создаст неравные условия для аграриев внутри страны:

законопроект создаст преференции для отдельных крупных латифундистов, главный из которых Андрей Веревский (группа "Кернел");

бюджет из-за снижения НДС потеряет около 16 млрд грн;

ряд народных депутатов, вероятно, поддержали законопроект в результате влияния со стороны Веревского;

из-за введение такого закона власть фактически признает свое сотрудничество с аграрным олигархом, тем самым подрывая к себе доверие.

Как рассказал участник рынка, благодаря принятым еще в конце 90-х решений о стимулировании развития аграрной отрасли Украина заняла лидирующую позицию в мире среди производителей сельзозпродукции. Теперь же все достижению могут нивелировать, а отрасль развалить. Потери государства только на НДС составят около 16 млрд грн, однако последствия будут более существенными. Под угрозой окажется целая отрасль.

Как ранее писал глава редакционного совета OBOZREVATEL Михаил Бродский, монобольшинство прогнулось под группку из 20 депутатов под названием "Довіра". Управляет ею аграрный олигарх Андрей Веревский. Уже после принятия бюджета, после полного провала финансирования медицины, он продавил преступный и лоббистский закон – снизил для себя и нескольких крупных аграриев НДС с 20 до 14%. В результате все мы в разгар пандемии потеряем 16 млрд грн.