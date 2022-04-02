Украина, как один из главных экспортеров продуктов питания в мире, кормила 400 млн человек по всему миру. Теперь же, из-за войны России против Украины, каждому пятому украинцу приходится пропускать прием пищи.

Об этом в своем официальном блоге в Twitter сообщает ООН. "Украина. В стране, которая раньше выращивала продукты питания для 400 миллионов человек по всему миру, каждый пятый теперь сообщает, что ему приходится сокращать объем и количество приемов пищи, в то время как взрослые пропускают приемы пищи, чтобы накормить детей", – говорится в сообщении ООН.

По данным FAO, Украина – пятый в мире экспортер пшеницы, на долю которого приходится 10% глобального рынка. Также страна является одним из ведущих поставщиков кукурузы с рыночной долей в районе 15%. Об угрозе глобального голода заявил 22 марта также президент Украины Владимир Зеленский. Выступая по видеосвязи перед итальянским парламентом, он напомнил, что страна "всегда была одним из крупнейших экспортеров продовольствия", но текущая обстановка мешает посевной кампании.

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Отметим, директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева в интервью CBS также предупредила о мировом голоде из-за войны России против Украины. "Да, война в Украине означает голод в Африке, но война в Украине также имеет социальные последствия для многих стран. Во-первых, цены на сырье, энергию, зерно, удобрения..", – сказала глава МВФ.

Наибольшее беспокойство вызывает ситуация в странах, которые граничат с Россией и Украиной из-за наплыва беженцев. По словам Георгиевой, такого количества эвакуированных людей европейские страны не видели со времен Второй мировой войны. Пострадать также могут республики Средней Азии и Кавказа – их торговые отношения связаны с РФ и Украиной больше, чем с другими государствами.

Как сообщал OBOZREVATEL, сама Украина обеспечена продовольствием и на этот, и на следующий год. По словам заместителя руководителя Офиса президента Ростислава Шурмы, запасов пшеницы, кукурузы, подсолнечного масла, базовых продуктов достаточно аж на 3-5 лет.

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