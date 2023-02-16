Украина для вступления в ЕС должна изменить правила аграрного сектора: процесс уже начался

Украина для вступления в ЕС должна имплементировать европейские законы, львиная доля которых (около 35-40%) касается аграрного сектора. Переговоры будут происходить кластерами, а вопрос аграрной политики занимает только пятое место в очереди.

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Об этом стало известно во время форума для местного самоуправления "Сельское развитие в контексте евроинтеграции Украины", сообщает пресс-служба Кабмина "Среди основных приоритетов, во-первых, речь идет об обязательствах по Соглашению об ассоциации – мы и дальше за ними двигаемся. Во-вторых, мы получили определенную оценку прогресса евроинтеграции от самого ЕС, которая является для нас ориентиром. В-третьих, мы запускаем селф-скрининг состояния европейской интеграции в контексте не только Соглашения об ассоциации, но и в принципе имплементации всего законодательства ЕС", – рассказал замминистра аграрной политики и продовольствия Маркиян Дмитрасевич.

После этого Украина будет формировать переговорные и рабочие группы по вступлению в процесс переговоров с европейскими партнерами. Переговоры начнутся с Кластера I, который касается верховенства права и является фундаментальным. Далее постепенно стороны перейдут и к другим кластерам. Вопросы сельского хозяйства и развития сельских территорий будут обсуждаться по Кластеру V.

"Для того, чтобы сформировать наши позиции на переговорах с Европейским Союзом, нам нужны будут широкие консультации с нашим аграрным сектором. Разумеется, мы будем работать с ассоциациями. Украина с мощным аграрным сектором как гарантом европейской и мировой продовольственной безопасности должна достойно войти в семью европейских стран", – резюмировал он.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Федеральный суд Манхэттена постановил конфисковать $ 5,4 млн российского предпринимателя и олигарха Константина Малофеева в пользу Украины. Решение было принято на основании доказательной базы о том, что бизнесмен финансировал военных РФ, захвативших Крым в 2014 году.

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