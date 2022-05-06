Украина будет отдавать долги во время войны: министр рассказал, возможны ли проблемы

Украина сможет обслуживать свой внешний долг в ближайшей перспективе. В частности, в мае государство должно выплатить около 200 млн долларов. Похожая ситуация будет и в июне-августе. И Украина, несмотря на продолжающуюся войну, сможет их провести.

Об этом в интервью Интерфакс-Украина рассказал министр финансов Сергей Марченко. Он подчеркнул: Украина не рассматривает варианта уменьшения расходов на обслуживание государственного долга – поскольку это может ей потом "очень навредить" в разрезе "репутации и доверия".

"Можно воспользоваться моментом, но в дальнейшем нам это очень навредит. Даже разговоры о потенциальной реструктуризации очень вредят нам и нашим планам. [Поэтому] Украина планирует обслуживать свои долговые обязательства. И ближайшей перспективе я не вижу никаких проблем с этим", – подчеркнул он.

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В то же время, министр признал: определенные сложности с обслуживанием внешнего у Украины могут возникнуть в сентябре 2022 года. Тогда страна должна будет выплатить 900 млн долларов по еврооблигациям

При этом он подчеркнул: конкретного решения по этому вопросу пока нет. Однако работа над ним ведется.

"Мы сейчас над этим работаем. Но я не хотел бы говорить, что мы готовим какое-нибудь решение, готовы ли что-либо предлагать", – сказал министр.

В то же время, отметим, по информации ZN, Украина из-за полномасштабной войны, которую начал президент РФ Владимир Путин, ежедневно теряет миллиарды долларов. При этом для того, чтобы выполнять свои обязательства, Кабмин вынужден значительно увеличивать долги. Приходится возвращать и старые кредиты: до конца 2022-го вернуть нужно около 3 млрд долларов.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Кабинет министров по просьбе президента Украины Владимира Зеленского начал создавать четыре фонда. Деньги будут аккумулировать на трансформацию экономики, восстановление имущества и инфраструктуры, обслуживание и погашение госдолга, пострадавший бизнес.