Украина арестовала 13 самолетов авиакомпании из РФ: в прокуратуре рассказали подробности

В Украине арестовали 13 самолетов пассажирского перевозчика из РФ. Отмечается, что авиакомпания осуществляла полеты в оккупированный Россией Крым.

Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Автономной Республики Крым и города Севастополя. "За процессуального руководства прокуратуры АР Крым и г. Севастополя, судом наложен арест на 13 воздушных судов российского авиаперевозчика, которые использовались для перевозки пассажиров из/в закрытого Украиной пункта пропуска "Симферополь-авиа", что находится на временно оккупированной территории АР Крым", – говорится в сообщении ведомства.

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Так, было установлено неоднократное нарушение закона должностными лицами одной из авиакомпаний, которая совершает регулярные рейсы на территорию полуострова.

С 2019-го и по настоящее время, в нарушение норм международного и украинского законодательства, авиакомпанией незаконно используются 13 пассажирских самолетов "Airbus". Также на официальном сайте авиаперевозчика продают билеты в/из оккупированный Крым.

Напомним, в апреле прокуратура наложила арест на 12 самолетов авиаперевозчика из России. Они использовались для перевозки пассажиров из закрытого Украиной пункта пропуска. После этого прокуратура обратилась к Укрбюро Интерпола касательно внесения 109 арестованных самолетов-нарушителей в базу международного розыска.

Как сообщал OBOZREVATEL, оккупационная администрация Крыма расторгла контракт с Центральной аэрологической обсерваторией Росгидромета, по которому самолет-метеолаборатория должен был вызвать осадки на полуострове.