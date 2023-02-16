Уголь, нефть и газ из России становятся не нужными Европе: как сократились поставки

Европейский Союз (ЕС) смог полностью отказаться от российского угля, а импорт нефти из России сократился на 90%. Таким образом, Европа активно избавляется от потребления энергоресурсов страны-агрессора.

Видео дня

Об этом сообщила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон. "Благодаря нашим коллективным усилиям и в знак солидарности с Украиной ЕС прекратил импорт угля из России, ликвидировал 90% российского импорта нефти, а поставки трубопроводного газа значительно сократились", – написала она в Twiiter.

При этом Симсон призвала европейские страны не расслабляться и начинать работу по заполнению газовых хранилищ топливом для прохождения следующей зимы. "Хранилища относительно заполнены, но работу для следующего сезона нужно начинать уже сейчас", – отметила еврокомиссар.

Напомним, Европа ввела эмбарго на закупки российского угля в августе 2022 года, нефти – в декабре 2022-го, а нефтепродуктов – с 5 февраля 2023 года. При этом импорт нефти не остановился полностью, т. к. от санкций освободили нефтепровод "Дружба", по которому сырье получает Венгрия.

Эмбарго на закупки российского газа Евросоюз не вводил. Однако сама Россия значительно снизила поставки, а газовый шантаж Кремля показал европейцам, что "Газпром" не является надежным партнером. В связи с этим еще осенью-2022 РФ потеряла статус главного поставщика газа в ЕС.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские планы "заморозить" Европу зимой 2022-23 не воплотились в жизнь. ЕС удалось накопить значительные запасы газа и проходить сезон без импорта российского топлива. Странам Европы хватило бы имеющегося газа еще на 5 месяцев холодов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!