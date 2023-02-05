Путин просчитался, страшилки не сработали: запасов газа в ЕС хватает еще на 155 дней зимы

Российские планы "заморозить" Европу зимой 2022-23 гг. не воплотились в жизнь. ЕС удалось накопить значительные запасы газа и проходить сезон без импорта российского топлива. Странам Европы хватило бы имеющегося газа еще на 5 месяцев холодов.

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Газовые хранилища Европы в начале февраля все еще заполнены на 71,6%, хотя отопительный сезон стартовал 14 ноября. Об этом рассказал глава Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной Рады Даниил Гетманцев.

По его словам, российский шантаж, угрозы Владимира Путина и "страшилки" пропагандистов просто не сработали. "Мерзни-мерзны, волчий хвост", чем угрожал Европе кремлевский диктатор – не получилось", – отметил депутат.

Так, сейчас европейские запасы газа установили исторический рекорд. В ПХГ закачаны 77,5 млрд кубометров, а суточный отбор составляет 0,5 млрд. Таким образом, Европе даже при нынешней погоде хватит газа еще на 155 дней.

Однако уже в ближайшее время синоптики прогнозирует потепление в регионе, а значит потребление газа упадет еще ниже. Как отмечает Гетманцев, смена погоды позволит ЕС даже закачивать газ в хранилища, снова пополняя запасы.

Как сообщал OBOZREVATEL, сейчас ЕС закупает газ в основном у США. При этом в Штатах заговорили о продаже Европе газа по революционно низкой цене – $12 за Mmbtu, то есть около $380 за тысячу кубометров. Такая цена возможна, если заключить долгосрочные контракты.

США могут увеличить поставки сжиженного газа (СПГ) в Европу для полной замены российского ресурса. Потенциально Штаты могут поставлять в ЕС 500 млрд куб. м в год (сейчас – 100 млрд куб. м). Но для этого потребуются инвестиции в инфраструктуру (СПГ-терминалы, заводы, трубопроводы) и бурение скважин.

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