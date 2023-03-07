У Жеваго арестовали его главные активы: за банкротство банка у него хотят отсудить 46 млрд

Суд арестовал имущество украинского миллиардера Константина Жеваго. Среди них, в том числе, уставной капитал в "Полтавском горно-обогатительном комбинате" (50,3%). Арестованное имущество может гарантировать иск к миллиардеру на 46 млрд грн.

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Как сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов, Жеваго довел свой банк "Финансы и кредит" до банкротства. И теперь, чтобы компенсировать потери вкладчиков банка, через суд у него могут забрать имущество. Хозяйственный суд Киева в своем решении отметил, что Жеваго не предоставил всю информацию о своем имуществе.

Хотя согласно закону по требованию Фонда он должен был рассказать, чем владеет. Арест на данный момент лишает возможности Жеваго переоформить свое имущество. При этом для того, чтобы забрать у него эти активы, Фонду гарантирования вкладов придется доказать, что его действия нанесли убыток банку, а для компенсации вкладов придется продавать имущество бывшего собственника банка.

Всего арестовали:

50,3% от уставного капитала ЧАО "Полтавский горно-обогатительный комбинат"

50,3% от уставного капитала ООО "Еристовский горно-обогатительный комбинат"

Также арестовали капитал "Балановского горно-обогатительного комбината".

Фонд гарантирования вкладов требует от Жеваго возместить убытки банка в размер 46 млрд грн. "Это решение – очередной шаг по защите интересов кредиторов банка "Финансы и кредит", - подчеркнул заместитель директора-распорядителя Фонда Виктор Новиков.

Фонд подал иск в Хозяйственный суд г. Киева против собственника Банка Константина Жеваго о возмещении убытков Банка и его кредиторов на сумму почти 46 млрд грн. Эти убытки были нанесены Банку путем систематического кредитования связанных с Жеваго заемщиков и перечисления средств принадлежащим ему же компаниям-нерезидентам без надлежащего обеспечения, имеющего признаки фиктивности.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Апелляционный суд города Шембери, Франция, снова отложил рассмотрение дела об экстрадиции миллиардера Константина Жеваго. Причина тому – отсутствие необходимых документов, которые должны были прислать из Украины.

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