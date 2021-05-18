У Зеленского рассказали, когда Украина может получить транш от МВФ

Украина может получить транш от МВФ (Международный валютный фонд) уже в сентябре 2021-го. При этом важно, чтобы все требования успели выполнить уже в июне.

Об этом заявил советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко, сообщает "24 канал". "В августе, как и всегда, мы ожидаем длительные каникулы МВФ. Надо спешить, чтобы это решение было принято до августа. Вот почему мы ожидаем, что в июне Рада должна все проголосовать", – сказал он.

Также он отметил, что проблема даже не в голосовании, а в возможном законодательном спаме. Устенко считает, что если все пойдет по плану – деньги от МВФ не придется долго ждать. "Тогда в сентябре мы сможем получить деньги от МВФ. Это позволит сформировать финансовую подушку безопасности для Украины", – объясняет Устенко.

Кроме того, он заявил, что сотрудничество с МВФ является очень важной, но не стоит его идеализировать. "Несмотря на большие выплаты, которые должны состояться в сентябре, пусть мы получим 2 миллиарда долларов – это лишь перекрывает 10% от общей потребности в долгах. В 2021 году мы должны выплатить 600 млрд грн долгов", – добавил советник.

Ранее замглавы Национального банка Юрий Гелетий заявил, что Украина до конца июня должна выполнить требования МВФ, чтобы программа stand-by была успешно пересмотрена.

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