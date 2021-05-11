Какие условия должна выполнить Украина для транша МВФ: в Кабмине озвучили детали

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство работает с МВФ почти в еженедельном режиме. По его словам, ключевыми вопросами во время последних переговоров оставались антикоррупция, НАБУ, НАПК и Высший совет правосудия.

Об это он рассказал в интервью "РБК-Украина". "Мы работаем с МВФ почти в еженедельном режиме. Во время последнего общения пару недель назад ключевыми вопросами оставались антикоррупция, НАБУ, НАПК и Высший совет правосудия. Других вопросов нет. Другие вопросы технические по типу макропоказателей на 2022-2023 годы, бюджетная декларация", – сказал премьер.

Он добавил, что также был вопрос реформы СБУ в части передачи полномочий по экономическим преступлениям в Бюро экономической безопасности. "Закон о БЭБ принят, закон о реформе СБУ принят в первом чтении", – отметил Шмыгаль.

По его словам, Украина не начинала с МВФ переговоры о новой программе. Премьер заявил, что продолжается действующая программа.

"Был еще один момент о разблокировании большой приватизации – закон принят, большая приватизация unlocked. Закон о НАБУ в той редакции, которая сегодня находится в парламенте, полностью удовлетворяет наших партнеров, будем его принимать – с фракцией уже говорили. Закон о ВРП – получили выводы Венецианской комиссии, всех удовлетворяет, будем принимать. И закон о НАПК, об усилении уголовной ответственности, также наших партнеров, в той редакции, которая уже есть, удовлетворяет", – сказал Шмыгаль.

Кроме того, был принят закон по земельной реформе и еще один сейчас будет на рассмотрении. Отмечается, что это тоже два ключевых закона для МВФ. "Как только будут во втором чтении приняты эти законы, мы выходим на переговоры по тексту меморандума на продолжение сотрудничества и получение транша", – подытожил глава Кабмина.

Ранее руководитель коммуникаций МВФ Джерри Райс заявил, что Украина должна показать больший прогресс в проведении реформ, чтобы получить очередной транш Международного валютного фонда.

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