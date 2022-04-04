У Украины есть зерно для экспорта на $7-10 млрд, а посевная началась в 21 области

В Украине накопились излишки зерновых для экспорта на $7-10 млрд, страна ищет пути для их поставки. Зерна для внутреннего потребления тоже будет достаточно – в 21 области страны уже началась посевная. На льготные кредиты для аграриев уже выделено около 20 млрд грн. Также фермерам помогают поставками топлива.

При этом через морские порты осуществлялось 85-90% экспортных поставок зерновых, руды и других крупногабаритных грузов, поэтому блокирование этого транспортного пути стало вызовом для Украины. Об этом рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью "НВ".

"Мы вместе с партнерами ищем альтернативные пути налаживания экспорта. Не хочу заранее их открывать, но есть как минимум три альтернативных варианта, и частично экспорт уже происходит. Мы будем наращивать объем, и я практически убежден, что на 80% от объемов мы обеспечим возможность производить экспорт", – отметил Шмыгаль.

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Он напомнил, что в прошлом году Украина засеяла на 5% больше озимых культур, чем годом ранее. По словам премьера, это хороший запас для будущего урожая.

"Конечно сейчас, там, где ведутся боевые действия, там, где поля заминированы, где уничтожены взрывами, невозможно обрабатывать какие-то участки земли. Мы ожидаем уменьшения на 25-30% возможности засеять. Но в целом, если брать темп посевной, то если в прошлом году на этот момент только в 15 областях началась посевная, то в этом году уже в 21 области. Хватает горючего, хватает средств", – рассказал премьер.

В частности, в Украине открыли программу кредитования для аграриев под 0%. "80% кредита государство гарантирует для того, чтобы аграрий мог прийти и взять кредит, даже если у него нет залога или он небольшой", – объяснил Шмыгаль.

Также ведется работа с поставщиками топлива. Российские войска уничтожают базы хранения топлива, поэтому нарушены логистические цепочки и может наблюдаться временный дефицит. Но в целом страна обеспечена топливом.

Как сообщал OBOZREVATEL, в течение марта Украина экспортировала 5,97 млн тонн продукции, что в денежном выражении составляет 2,7 млрд долларов США. Импортировала наша страна товаров на 1,8 млрд. долларов США. По сравнению с февралем экспорт сократился почти вдвое, а показатель импорта упал более чем в три раза.

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