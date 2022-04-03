Как изменились импорт/экспорт в условиях войны: министр экономики назвала цифры

В течение марта Украина экспортировала 5,97 млн тонн продукции, что в денежном выражении составляет 2,7 млрд долларов США. Импортировала наша страна товаров на 1,8 млрд. долларов США. По сравнению с февралем экспорт сократился почти вдвое, а показатель импорта упал более чем в три раза.

Подробнее об изменениях в торговле в период войны рассказала первая вице-премьер-министр Украины – министр экономики Юлия Свириденко.

Так, крупнейшей статьей экспорта за этот месяц стала железная руда – 3,1 млн тонн, стоимостью 439 млн долларов. В феврале Украина экспортировала 3,7 млн. тонн руды.

Наибольшее падение потерпел экспорт металла. К примеру, наша страна за март отгрузила 47 тысяч тонн плоского проката, а в феврале этот показатель составил 437 тысяч тонн. Некоторые позиции металлургии не экспортировались в течение отчетного периода.

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По словам Свириденко, это связано с физическим разрушением объектов металлургии и остановкой производства.

"Из-за блокировки портов больше всего пострадал аграрный экспорт. В марте мы экспортировали 1 млн 108 тысяч тонн кукурузы, 309 тысяч тонн пшеницы, 118 тысяч тонн подсолнечного масла, 40 тысяч тонн соевых бобов. Все это в 4 раза меньше, чем в течение февраля", – отметила министр и добавила, что блокировка портов является главным ударом по экспортному потенциалу страны.

В то же время она объяснила, что остатков базовых сельскохозяйственных культур в Украине достаточно, чтобы обеспечивать экспорт на обычном уровне.

Статистика по многим позициям товаров с глубокой переработкой по сравнению с прошлым месяцем почти не изменилась. Речь идет о, например, кабельной продукции или листах облицовочных из дерева.

Есть ряд позиций, по которым экспорт даже увеличился. Так, экспорт орехов в марте увеличился до 7 тысяч тонн из 4 и стоил 23 млн тонн. Также вырос и экспорт портландцемента, который составил 116 тыс. тонн по сравнению с 45 тыс. в прошлом месяце.

"Война внесла сильнейшие коррективы в торговую статистику. Старт посевной и работа государства по восстановлению логистики являются основой стабилизации экономики. Мы с вами знаем, как умеем восстанавливаться от любых кризисов", – резюмировала Свириденко.

Ранее министр инфраструктуры Александр Кубраков рассказал, что Украина начинает процесс либерализации грузового транзита экспортных товаров в ЕС, что позволит нам беспрепятственно продавать продукцию на западные рынки.