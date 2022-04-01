У Путина возмутились угрозой ареста "дочек" "Газпрома": в ЕС уже прислали рублевые платежи

Россия уже отправила в страны ЕС схему оплату поставок газа. Они потребовали с нарушением контракта изменить валюту платежей на рубли. А в случае отказа поставки РФ прекратит. В Германии уже разработали чрезвычайный план реагирования на такие действия, он предусматривает, в том числе, арест "дочек" Газпрома.

Как заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, "национализация в ФРГ "дочек" "Газпрома" и "Роснефти" серьезно нарушила бы международное право, все мыслимые и немыслимые законы", передает "Интерфакс". Тут стоит отметить, что Россия фактически украла самолеты, которые находились у нее в аренде, разработала законопроект о "национализации" иностранных предприятий, которые приняли решение закрыться на территории РФ, а теперь также незаконно нарушает подписанные контракты на поставки газа в ЕС.

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Переход с 1 апреля на оплату в рублях за газ не означает мгновенного отключения от поставок, платежи идут в течение месяца. добавил Песков.

"Вчера мне много задавали вопросов, означает ли это, что, если нет подтверждения по рублям, то с первого апреля будут отключаться поставки газа. Нет, не означает. Из указа это не следует. Оплата, собственно, по тем поставкам, которые идут сейчас, должна осуществляться не сегодня же, а там где-то в конце второй половины месяца апреля или даже в начале мая", – говорит Песков.

Ранее обозреватель Deutsche Welle Андрей Гурков заявил, что угрозы президента РФ Владимира Путина отключить газ странам ЕС в том случае, если они откажутся платить за него рублями с 31 марта, оказались "понтами". Как только Германия заявила, что уже готовится к отключению, риторика Кремля резко изменилась.

Владимир Путин попытался "взять Запад на понт – и сильно просчитался". Также, считает Гурков, он просчитался и принимая решение о войне против Украины, недооценив санкции против РФ.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Германия разработала план на случай чрезвычайной ситуации из-за прекращения поставок газа из России. Ранее президент РФ Владимир Путин озвучил ультиматум: ЕС должны платить за голубое топливо в рублях, иначе поставок не будет с 31 марта. Такое требование нарушает уже подписанные контракты на поставки газа, поэтому выполнять его Германия не будет.

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