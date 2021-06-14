Цены на свинину в Украине подскочили: названы причины

В Украине цены на свинину за последнюю неделю выросли на 3,2 грн или на 7,6%. В частности, фермеры и предприятия реализуют свиней на убой по средней цене 45,3 грн за килограмм.

Начало сезона пикников, который в этом году задержался из-за затяжной весны, стимулирует продажу свинины. Об этом сообщает SEEDS.

По данным ассоциации "Свиноводы Украины", спрос на мясо растет, а это влияет на котировки свиней убойных кондиций. Цены увеличиваются уже вторую неделю подряд.

В начале месяца средняя цена на свиней составляла 42,1 грн за килограмм. За первую неделю лета рыночная стоимость выросла на 2,5 грн или 6%. Диапазон цен на живца тогда колебался от 41,5 до 43 грн за килограмм.

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В то же время в течение мая котировки снижались. Такая тенденция характерна для периода после Пасхи.

Как сообщал OBOZREVATEL, директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин говорит, что в июне цены на продукты будут по-прежнему расти. Прогнозируется подорожание не на все продовольствие, однако основные тенденции, установившиеся на украинском рынке, пока сохранятся. Стоимость продуктов из овощной группы довольно высокая и будет оставаться такой еще по крайней мере до конца второй декады июня.

Цены на хлеб в июне снижаться не будут. По крайней мере, до поступления зерна нового урожая. Лишь когда в закрома пойдет новый урожай, станет более-менее ясно, как может измениться стоимость хлеба. Поэтому цены на продукты хлебной группы пока будут расти, хоть и не так быстро, как это было ранее.

Кроме того, не будут снижаться и цены на подсолнечное масло. Такого беспрецедентного роста цен на подсолнечное масло, как это было в осенне-зимний сезон 2020-2021 года, уже не будет. Возможно, масло еще будет дорожать, но уже не так стремительно.