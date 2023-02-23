Цены на газ обвалились: сколько стоит ресурс на бирже

Цены на газ на Нью-Йоркской товарной бирже упали до уровня октября 2020 года. В первой половине 22 февраля ресурс со снабжением в марте предлагался по цене 68,5-72 доллара за 1 тыс. кубометров. Причиной этого является массовая продажа имеющегося газа трейдерами из-за "аномально теплой зимы".

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Об этом сообщил глава парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа"). Он отметил: высокие температуры воздуха стали причиной значительного снижения спроса на энергию.

"В 95% штатов январь был шестым самым теплым за всю историю наблюдений. А в Нью-Йорке, Пенсильвании и Индиане – вторым самым теплым январем с 1895 года. В результате запасы топлива для отопления и производства электроэнергии держались значительно выше обычного уровня за аналогичный период, а цены упали в 5 раз по сравнению с концом августа 2022 года", – рассказал нардеп.

При этом он подчеркнул: на фоне такой ситуации трейдеры начали массово распродавать имеющийся ресурс. Поэтому цены на него падают.

Украина может заработать на падении цен

В связи со сложившейся ситуацией, по словам депутата, у газодобытчиков есть 2 варианта действий. В частности:

сокращать добычу газа – чтобы снизить предложение и остановить дальнейшее падение цен;

направлять его на внешние рынки.

"Перезапущенный после июньского взрыва терминал СПГ Freeport в Техасе, а также новые проекты в этой сфере позволят удовлетворить экспортный спрос. А также расширить его", – объяснил Гетманцев.

Он также выразил убеждение, что при нынешней цене на газ в Европе в около 550 долларов за 1 тыс. кубометров "вторая опция выглядит привлекательно". Ведь в Европе – и в частности в Германии – "сейчас просто безумный бум на запуск СПГ-терминалов":

в начале декабря 2022 года не было ни одного;

в 2023 году будет уже 6.

"Украина же может предложить свои подземные газохранилища для их совместного использования вместе с нашими европейскими и американскими партнерами", – резюмировал Гетманцев.

Как сообщал OBOZREVATEL, сейчас ЕС закупает газ в основном у США. При этом в Штатах заговорили о продаже Европе газа по революционно низкой цене – $12 за Mmbtu, то есть около $380 за тысячу кубометров. Такая цена возможна, если заключить долгосрочные контракты и поработать над расширением европейской LNG-инфраструктуры.

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