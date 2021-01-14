Цену на газ еще не снизили, но МВФ уже обеспокоен: Марченко рассказал о позиции кредиторов
В МВФ обеспокоены тем, что Кабинет министров планирует снизить тариф на газ до конца отопительного сезона на 30% до 6,99 грн за куб.
Об этом в интервью "Радио НВ" заявил министр финансов Сергей Марченко. Он отметил, что Украина в меморандуме с МВФ взяла на себя четкие обязательства по рыночному тарифообразования.
Марченко подчеркнул, что решение о снижении цен еще не принято. Это может быть сделано в ближайшее время. Министр добавил, что постоянно проводятся консультации в частности с Международным валютным фондом.
"О том, что такое решение возможно, наши партнеры знают. У них есть соответствующая реакция. Они обеспокоены, что мы в какой-то части пересматриваем ранее взятые обязательства. Сейчас вопрос заключается в том, что это может быть частью механизма или временным решением. Этим занимается активно и.о. министра энергетики. Вчера у него, кстати, был звонок с МВФ. Я думаю, что сегодня также будут проведены соответствующие консультации. То есть это перманентный процесс. Он происходит постоянно. Категорически сказать, что мы уже сделали -то очень плохое, пока нет", – заявил министр.
В Минфине заявили, что часть средств от транша намерены направить на финансирование дефицита госбюджета, а также на выплату пенсий, зарплат и пособий социально незащищенным слоям населения.
Глава Национального банка Кирилл Шевченко сообщил, что Украина может получить сразу два транша от Международного валютного фонда.
Министр финансов Сергей Марченко заявил, что миссия Международного валютного фонда начнет второй раунд работы в Украине в январе. По его словам, сейчас в МВФ акцентируют внимание на реализации мероприятий по антикоррупции и реформе судебной системы. Все маркеры, которые касались правительственных мер, уже выполнены.