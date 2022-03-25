Трюк Путина не прошел. Ермак заявил о важности отказа Германии платить за российский газ в рублях

Решение Германии отвергнуть требование президента РФ Владимира Путина платить за российский газ в рублях является очень важным, заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. Он добавил, что так же говорят и должны действовать другие страны Европы.

"Трюк Путина ради укрепления рубля не должен сработать. Кроме этого, нужно нефтяное эмбарго, чтобы еще больше обрушить экономику России. Чем быстрее, тем лучше", – рассказал Ермак для Atlantic Council 25 марта.

Глава Офиса президента рассказал о новых санкциях, которые будут введены против России – страны-агрессора. Он заявил, что Польша вместе со Словенией и Чехией подготовили план действий по 10 пунктам, которые ЕС должен выполнить, если он действительно хочет прекратить войну. Речь идет в том числе о прекращении выдачи виз для всех граждан РФ, полном отключении от системы SWIFT и полной блокаде транспортного сообщения.

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"В этом процессе главное – не останавливаться. Чем быстрее мир сократит экономический потенциал России, тем меньше у нее будет резервов для продолжения этой кровавой войны. Санкции будут ужесточаться. Украинцы полностью поддерживают исполнение этого плана. Призываем ЕС ввести эти санкции", – отметил Ермак.

Между тем, Мининфраструктуры Украины направило официальное обращение в Еврокомиссию с призывом полностью заблокировать транспортное сообщение с РФ и Беларусью. Кроме того, по официальному заявлению Белого дома, США и ЕС договорились о поставке дополнительных 15 млрд куб. сжиженного газа. Это позволит снизить зависимость европейского рынка от российских поставщиков.

В свою очередь Швейцария заморозила российские активы на сумму более $6 млрд, а Япония заморозила активы 25 должностных лиц РФ.

"Распродажа началась. Российские олигархи массово продают свои самолеты. Что ж, у олигархов – бесполетная зона и закрытое небо наступили раньше", – указал руководитель Офиса президента.

Также он пошутил, что украинские власти ждут, когда Россия попросит НАТО закрыть небо над Чернобаевкой. Напомним, ВСУ уже 10 раз разбили технику страны-агрессора в Чернобаевке (Херсонской области).

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, лидеры Евросоюза отклонили требование президента РФ Владимира Путина платить за газ в рублях. Они также пообещали ответить главе Кремля.

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