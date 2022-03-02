Трейдеры отказываются работать с "Газпромом": цена газа в Европе обновила рекорд

Цена газа в Европе 2 марта выросла до рекордного уровня, стоимость уже превысила $2200 за 1 тыс. куб. м. Трейдеры из ЕС пытаются избегать сделок с ключевым российскими игроком на рынке.

По словам источников, знакомых с ситуацией, газовые трейдеры отказываются от новых сделок с "Газпромом". Об этом сообщает Bloomberg.

В то же время нефть марки Brent приближается к $114 за баррель. Покупатели, трейдеры и грузоотправители все также опасаются иметь дело с российскими поставщиками.

"Рынок, вероятно, меняет свое позиционирование, и участники, по возможности, отказываются от "Газпрома" и его дочерних компаний, заключая краткосрочные и среднесрочные контракты", – сказал Том Марзек-Мансер, глава отдела газовой аналитики ICIS.

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Отметим, вторжение РФ в Украину повлияло не только на энергорынки. Так, российский центробанк впервые в истории установил курс рубля выше отметки в 100 рублей за доллар. 2 марта курс составил 103,2 рубля.

И это только начало, ЕС, США и их партнеры практически ежедневно принимают решение о новых санкциях, и пока Россия не остановит войну против Украины, ситуация в РФ будет ухудшаться.