Тимошенко рассказал, где на Черниговщине и Сумщине восстанавливают дороги, улицы и больницы

Завершен разбор завалов на проспекте Мира-249 в Чернигове, вывезены остатки разрушений. За сутки ремонт дорог Черниговщины осуществляли 89 рабочих и 42 единицы техники. Об этом сообщил в Telegram заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

"Специалисты проводят ямочный ремонт покрытия горячим асфальтобетоном и пневмоструйным методом", - отметил Тимошенко.

По его информации, на трассе регионального значения Черниговщины Н-27 идет монтаж пролетного строения, а на 148 километре дороги М-01 производится очистка водоотводных лотков.

В Ахтырке ( Сумская область) осуществляется работа по вывозу стихийных свалок с территории Николаевского, Успенского, Соборного кладбищ.

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Коммунальные службы разбирают завалы на территории Ахтырской ТЭЦ. Обследовано 3 дома и 8 квартир по улице Снайпера.

"В Тростянце идет уборка территории городской больницы. На трассах Н-12, Н-07, Р-44, Р-61, Р-44 произведен ямочный ремонт дорожного покрытия", - рассказал Тимошенко.

В селах Выровка и Раки осуществлено благоустройство территории, обрезку деревьев, благоустройство территории вокруг домов, получивших повреждения во время боевых действий.

Как сообщил ранее Тимошенко, из резервного фонда на ликвидацию последствий военных действий Черниговской и Сумской областям выделено по 250 млн грн.