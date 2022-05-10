Сумма превысила запрос Байдена. США разработали пакет помощи Украине на $39,7 млрд – Bloomberg

Американские власти разработали пакет помощи Украине на сумму в $39,7 млрд. Интересно, что это превысило сумму, запрашиваемую американским лидером Джо Байденом. Последний просил выделить $33 млрд.

По словам одного из источников, как сообщает Bloomberg, Байден сказал законодателям разделить запросы по всем законопроектам, чтобы не задерживать деньги Украине. Уже во вторник, 10 мая, Палата представителей США может проголосовать по пакету для Украины.

Напомним, президент Соединенных Штатов запросил $33 млрд у Конгресса в прошлом месяце. Законодатели добавили еще $3,4 млрд на военную помощь и столько же на гуманитарную помощь.

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Однако республиканцы еще не подписали план. Кстати, дополнительная военная помощь меньше той суммы, которой добивались республиканцы. Плану потребуется не менее 10 голосов Республиканской партии, чтобы пройти Сенат.

Блэр Тейлор, представитель сенатского комитета по ассигнованиям, сказал, что обсуждения все еще продолжаются. Об этом рассказала и пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Это активный разговор, буквально в тот момент, когда мы говорим прямо сейчас на Капитолийском холме. Итак, я вам скажу, что президент абсолютно привержен подписанию закона как о финансировании Украины, так и о финансировании COVID (другой законопроект, рассматриваемый нынче американцами. – Ред.), и он будет продолжать бороться за оба", – сказала она.

Спикер палаты представителей Штатов Нэнси Пелоси, недавно вернувшаяся из Украины, заявила 8 мая, что Конгрессу необходимо быстро принять меры в отношении пакета помощи нашему государству.

"Я думаю, что мы сможем сделать это как можно быстрее. "Мы очень хорошо осведомлены о потребностях и срочности, и, опять же, у нас будет двухпартийность, когда мы будем двигаться вперед", – сказала Пелоси в программе CBS "Face the Nation". На вопрос, примет ли Конгресс этот пакет в этом месяце, она ответила: "Я думаю, мы должны это сделать".

Как сообщал OBOZREVATEL, Байден подписал исторический закон о ленд-лизе для Украины. Символично, что этот важный шаг, который может коренным образом изменить ход войны, произошел 9 мая – в день, когда в Москве российский диктатор Владимир Путин смотрел на позорный парад своей армии.