Суд в Лондоне вынес решение по "долгу Януковича": Зеленский назвал это победой Украины

Верховный суд в Лондоне вынес решение в пользу Украины в рамках судебного процесса по так называемому "долгу Януковича". Президент Украины Владимир Зеленский назвал это решение победой Украины. Речь идет о $3 млрд долларов, которые РФ требует ей вернуть.

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Суд решил, что дело нужно направить на судебное рассмотрение по полной процедуре в открытом заседании. Россия, в свою очередь, пыталась убедить английский суд, применив сокращенную процедуру и тем самым избегая детального исследования судом своих действий, объяснили в Минфине Украины.

"Украина одержала очередную победу над агрессором – в Верховном суде Великобритании по делу о еврооблигациях на сумму $3 млрд. Суд решил, что защита Украины на основании фактов угроз агрессии РФ должна получить полную процедуру. Справедливость будет за нами!" – прокомментировал Владимир Зеленский.

Теперь Украина сможет защищать требование о выплате сумм по облигациям в судебном процессе в Высоком суде Лондона. Таким образом, дело возвращается в первую инстанцию, но только по аргументам Украины о принуждении к займу. Это означает, что до финального решения суда Украина не должна осуществлять выплаты по долгу.

Украина получила от РФ кредит на $3 млрд во время президентства Виктора Януковича, в декабре 2013 года. Именно эти $3 млрд впоследствии окрестили "долгом Януковича".

Всего Россия планировала выдать Украине 15 млрд долларов кредита, однако в Украине произошла Революция Достоинства, выделить успели только первый транш. Украина считает эти деньги взяткой, которую РФ дала Януковичу за отказ подписать Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2015 году Киев предлагал Москве реструктуризацию долга на общих с коммерческими кредиторами условиях, Россия этот вариант обсуждать отказалась. В феврале 2016 года Россия подала иск против Украины в Высокий суд Лондона. В мае того же года Украина подала документы по своей защите в рамках этого судебного процесса.

В 2019 году Россия увеличила требования до $4,5 млрд. Это объяснили начисленными процентами. Украина с этой позицией не согласилась.

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