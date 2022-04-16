СтопМедведчук: россияне зарабатывают на убийствах украинцев и офисах в Киеве, а удобрения в Украину поставляет олигарх Путина

Российские олигархи зарабатывают на удобрениях в Украине, а связанная с дочерью министра обороны РФ Ксенией Шойгу компания сдает офисы в Киеве и вооружает армию агрессора. Эту информацию OBOZREVATEL удалось выяснить в результате расследования в рамках кампании по охоте на российские бизнес-активы в Украине #СтопМедведчук.

Часть данных предоставлена информированными читателями, которые откликнулись на призыв поделиться информацией о бизнесе агрессора.

Российские беспилотники, киевские офисы и дочь Шойгу

В первой части нашего расследования расскажем о владельцах крупного бизнес-центра "София" в Киеве (находится по адресу переулок Рыльского, 6). Площадь этого центра – 5367 квадратов. А до войны аренда одного метра стоила как минимум 30 долларов (согласно сохранившимся объявлениям). Если предположить, что в аренду сдали 60% офисного центра, ежемесячно компания могла получать около 96,6 тыс. долларов. И это по самым скромным оценкам.

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Речь идет о компании "Рантье Плюс". Уполномоченное лицо – Максим Хандогий. А собственница (90% в уставном капитале) – Юлия Васильева. Собеседники OBOZREVATEL рассказывают, ранее Юлия также носила фамилию Хандогий, а Максим – ее родной брат.

Секрет успеха семейства Хандогий – супруг Юлии Сергей Васильев. Благодаря неравнодушным читателям в распоряжении OBOZREVATEL есть подтверждения их семейных уз. Васильев – уроженец российского города Курган, он построил успешную карьеру в РФ. Был гендиректором компании "Видео Интернешнл" (среди акционеров – банк "Россия"), гендиректором "Национального рекламного Альянса" (среди акционеров – "Газпром-Медиа"), членом совета директоров "МТС-Медиа" (собственник – АФК "Система"). Весь этот бизнес связывает тесные связи с российской властью и госкорпорациями.

Но есть у Васильева и бизнес, в котором он оформлен бенефициаром. Речь идет о компании АФК "Система" (вероятно, дочернее предприятие российской одноименной компании). Но если российская "Система" принадлежит местному олигарху Владимиру Евтушенкову, то украинскую "дочку" оформили на Васильева.

Что интересно, в российских СМИ Евтушенкова называли спонсором террористов так называемой "ДНР". Он так же является вторым крупнейшим латифундистом РФ, имея 412 тыс. га. Теперь же АФК "Система" в РФ создает беспилотники, которые убивают украинцев, а в Украине с помощью Васильева зарабатывает на аренде офисных помещений в Киеве.

Так, компания "Кронштадт", часть АФК "Система", создала беспилотники "Орион", которые Россия использует в войне против Украины. Компания еще с 2017-го анонсировала создание первого российского тяжелого беспилотника. В 2021-м они провели испытания в аннексированном Россией Крыму, а уже в 2022-м убивали украинцев на Донбассе.

ВСУ удалось уничтожить один из таких беспилотников 9 апреля. На аппарат можно установить четыре боеприпаса разного назначения. В том числе, и ракет типа "воздух-земля". Тесные связи АФК "Система" можно проследить и на документах. Так, дочь министра обороны России Сергея Шойгу Ксения является управляющим партнером венчурного фонда Sistema SmartTech, который создал АФК "Система".

Удобрения с привкусом крови

Российский миллиардер Андрей Мельниченко 24 февраля узнал больше о полномасштабном вторжении России в Украине лично от российского президента Владимира Путина. Сразу после начала полномасштабной войны Путин собрал крупный бизнес на встречу, часть из которой транслировали телеканалы.

Мельниченко, как и многие бизнесмены с той встречи, попал под санкции ЕС, которые теперь пытается оспорить. Такое внимание Путина к Мельниченко легко объяснить. Его компания "Еврохим" является крупнейшим производителем удобрений. Связанные с Мельниченко компании работают и в Украине.

В Украине "Еврохим" попал под санкции еще несколько лет назад. В результате свои дочерние украинские предприятия "Агроцентр Украина" и "Агроцентр Еврохим Украина" пришлось продать еще в 2018-м. Но вот достался бизнес связанной с ним компании "Агрохимтехнолоджи" (бенефициар Андрей Приходько).

Что интересно, Приходько – менеджер Мельниченко. Еще в 2016-м он давал в СМИ комментарии в качестве руководителя того же "Агроцентр Еврохим Украина". То есть в результате украинскую компанию, чтобы обойти санкции, оформили на украинского менеджера.

Удобрения из России при этом продолжили поставлять еще и в обход таможни. Офис генпрокурора выяснил, что в 2016-2018-м бюджету Украину компании Мельниченко нанесли ущерб на 1,3 млрд грн.

"По данным следствия, производители из Российской Федерации, внесенные согласно решению СНБО в санкционный список, организовали канал поставки минеральных удобрений (аммиачной селитры) в обход антидемпинговых пошлин. В частности, при ввозе товара на территорию Украины с РФ они умышленно подменяли украинскую классификацию товаров внешнеэкономической деятельности, отмечая другой вид удобрения, но не платили установленную антидемпинговую пошлину", – указано в сообщении ведомства.

Сейчас же "Агрохимтенолоджи" с юридической точки зрения к РФ отношения не имеет. И пока Мельниченко ходит на встречи к Путину, украинцы платят связанной с ним компании сотни миллионов гривен за удобрения (компания в 2021-м импортировала товар на 2 млрд грн).

OBOZREVATEL продолжает искать доли в украинских компаниях, принадлежащих выходцам из РФ, пророссийским коллаборантам из Украины или лицам, связанным с государством-агрессором.

Спасибо неравнодушным украинцам, которые откликнулись на наш призыв разыскивать активы "пятой колонны" Кремля в Украине, и приглашаем вместе продолжать очищать нашу страну от любых следов России не только на фронте, но и в бизнесе.

Потому что зарабатывать на украинцах, которых Россия сейчас нещадно уничтожает, агенты влияния страны-агрессора не могут – и не будут.

Призываем всех граждан Украины, имеющих информацию об активах российской "пятой колонны", в частности, записанных на любовниц, водителей и других "фунтов", присылать ее в нашу редакцию. В идеале – с документами, фото или видео, если они есть.

Наш электронный адрес: [email protected]

Давайте покончим с кремлевской "пятой колонной" в Украине вместе!

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