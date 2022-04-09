Украинские защитники показали фото новейшего ударного БПЛА РФ, который удачно 'приземлили'. Фото

Вооруженные силы Украины уничтожили новый ударный беспилотный летательный аппарат армии РФ "Орион". От техники противника осталось только побитое железо.

Об этом сообщили на официальной Facebook-странице Генерального штаба ВСУ. Отмечается, что фотографии сбитого беспилотника предоставило Командование воздушных сил.

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"Орион" – современный БпЛА, используемый как для разведки, так и для бомбардировки. Он оснащен радиолокационными и радиотехническими приборами, что позволяет длительное патрулирование.

На беспилотник можно установить четыре боеприпаса разного назначения. В том числе, и ракет типа "воздух-земля".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что защитники Мариуполя уничтожили вражескую ББМП и ликвидировали группировку оккупантов.