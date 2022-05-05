СтопМедведчук: пограничник, которого обвинили в бегстве в РФ, мог быть "смотрящим", его подозревали в контрабанде сигарет

Генерал пограничник в отставке Вадим Слюсарев, который по информации СМИ сбежал в Россию перед началом полномасштабной войны, не только имеет бизнес на территории Харьковской области, однако также может быть связан с местными силовиками и даже народными депутатами. В СМИ беглого погранца называли "смотрящим" за Харьковской области, а свое влияние он распространил на всю Украину.

Эту информацию OBOZREVATEL удалось выяснить в результате расследования в рамках кампании по охоте на российские бизнес-активы в Украине #СтопМедведчук. Это вторая публикация о деятельности Слюсарева, которую мы публикуем после заявлений адвокатов генерала.

Часть данных предоставлена информированными читателями, которые откликнулись на призыв поделиться информацией о бизнесе агрессора.

После публикации первого текста о Вадиме Слюсареве в редакцию обратился целый ряд читателей из Харьковской области. Беглого генерала считают чуть ли не самым влиятельным человеком в области. Некоторую из предоставленной информации подтвердить сложно, поэтому на данный момент мы все еще ее изучаем.

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Однако уже можно утверждать:

Слюсарев тесно связан с целым рядом нардепов из Харьковской области. А, как заявляют наши собеседники, он лично участвовал в их продвижении. К примеру, OBOZREVATEL обратил внимание, что в компании "Рубикон Трейдинг", где Слюсарев значится учредителем, указан контактный номер телефона народного депутата Андрея Одарченко. С помощью сервиса GetContact можно узнать, как его номер телефона подписывали другие пользователи программы. И судя по ним:

Одарченко также бывал в Крыму (часть пользователей подписали его как "Андрей Крым");

в Киеве он искал квартиру стоимость 1200 долларов на Липках (множество его контактов указали, что он ищет квартиру на Липках, вероятно, так его записывали риелторы);

предпочитает одежду Prado (так, его, вероятно, подписал продавец, который искал для него крутку);

имеет отношение к пункту пропуска Гоптовка в Харьковской области ("Андрей Гопт").

Разумеется, что это всего лишь предположения. Мы попытались дозвониться народному депутату и уточнить, связан ли он со Слюсаревым и почему его контакт указали при регистрации компании "Рубикон Трейдинг", однако на наши звонки он не ответил.

Влияние Слюсарева настолько масштабно, что, как утверждает целый ряд СМИ, он имеет отношение к назначению главы пограничной службы Сергей Дейнеко и главу таможни Вячеслава Демченко. Подтвердить эти предположения крайне сложно. Однако с уверенностью можно утверждать, что он хорошо знаком с назначенным уже при его рассвете прокурором Харьковской области Александром Фильчаковым.

Фильчаков с 2002 по 2014 годы работал в прокуратуре в Дергачивском районе Харьковской области. Это именно тот район, который граничит с Россией и через который в страну могли поступать большая часть контрабанды. Кроме того, Филькачов также занимался надзором над пограничной службой в тот момент, когда Слюсарев работал в ГПСУ в том же Дергачивском районе.

Генерал-майор Вадим Слюсарев 25 лет работал пограничником и за это время сколотил огромный бизнес. Итак, Слюсареву и членам его семьи принадлежат:

"Оникс-2006": сейчас компания принадлежит отцу пограничника Алексею Слюсареву, до этого бенефициаром был генерал-майор. Компания занимается торговлей товарами широкого ассортимента.

"Скай Шоп": Слюсарев является действующим собственником. Фирма занимается торговлей табачными изделиями и продуктами.

"Дьюти фри Одесса": Слюсарев – действующий бенефициар. Торговля.

Всего с фамилией пограничника связано около десятка компаний. Они занимаются недвижимостью и торговлей. Международная организация OCCRP провела расследование и выяснила, что компания Слюсарева занималась контрабандой сигарет из Румынии. Им удалось узнать, что в 2017-м у компании "Дьюти фри Одесса" арестовали груз с контрабандой.

Слюсарев зарабатывал на пограничном пункте пропуска с помощью ФОПа своего отца. OBOZREVATEL обнаружил в сети несколько упоминаний о том, что деньги за парковку в пункте пропуска официально собирал его отец.

Так, тем, кто оплачивал парковку, выдавали чек без указания суммы от ФОПа Слюсарев Алексей Игоревич – отца пограничника. Большую часть своего бизнеса семья пограничника построила вокруг работы высокопоставленного пограничника.

В распоряжение OBOZREVATEL также попала задокументированная схема ввоза в Украину контрабанды техники, брендовой одежды (Stefano Ricci, Dolce & Gabbana, Brunello Cucinelli, Fendi, Balmain, David Koma), а также растаможки авто по заниженной стоимостью с уплатой заниженных таможенных платежей.

В нашем распоряжении также есть фамилии всех чиновников, которые могут быть замешаны в указанных схемах. Подробнее о том, как в страну ввозили контрабанду, как Слюсарев может быть связан с незаконным ввозам сигарет из т.н "ДНР" и "ЛНР", читайте вскоре на страницах OBOZREVATEL.

Мы продолжаем искать доли в украинских компаниях, принадлежащие выходцам из РФ, пророссийским коллаборантам из Украины или лицам, связанным с государством-агрессором.

OBOZREVATEL предоставляет возможность ответить на опубликованную информацию для всех "героев" публикаций в том случае, если это не противоречит Конституции Украине, законам и не наносит вред государству.

Благодарим неравнодушных украинцев, которые откликнулись на наш призыв разыскивать активы "пятой колонны" Кремля в Украине и приглашаем вместе продолжать очищать нашу страну от любых следов России не только на фронте, но и в бизнесе.

Потому что зарабатывать на украинцах, которых Россия сейчас нещадно уничтожает, агенты влияния страны-агрессора не могут – и не будут.

Призываем всех граждан Украины, имеющих информацию об активах российской "пятой колонны", в частности, записанных на любовниц, водителей и других "фунтов", присылать ее в нашу редакцию. В идеале – с документами, фото или видео, если они есть.

Наш электронный адрес: [email protected]

Давайте покончим с кремлевской "пятой колонной" в Украине вместе!

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