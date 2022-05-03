Генерал-майор Слюсарев, которого обвинили в бегстве в РФ: службу оставил еще в 2015-м, а сам находится в Украине

Генерал-майор Вадим Слюсарев ответил на обвинения в бегстве в Россию, а также возможной причастности его компаний к контрабанде сигарет. OBOZREVATEL публикует ответ Слюсарева на озвученные ранее обвинения.

Ранее СМИ публиковали информацию о том, что генерал-майор накануне полномасштабного вторжения РФ в Украину выехал на территорию страны-агрессора и остался там на ПМЖ. Представители Слюсарева не опровергли данных о его визите в РФ, однако заявили, что он "весь этот период с начала военных действий" находится в Украине.

"Вадим Слюсарев не находится в России. Более того, он не находился там весь этот период – с начала военных действий в Украине. Информация о якобы его выезде в РФ на постоянное место проживания также не соответствует действительности", – отмечает издание.

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У Слюсарева считают, что такую информацию распространяют как инструмент политической войны, так как его ошибочно посчитали членом политсовета "Слуги народа" (а это тоже неправда, утверждают представители генерала).

"В любой другой партии Вадим Слюсарев также не занимает никаких политических или управленческих должностей, а потому вообще не принадлежит к кругу публичных деятелей. Более того, государственные, управленческие или военные должности В. Слюсарев тоже не занимает", – говорится в ответе.

Службу в рядах Государственной пограничной службы Слюсарев оставил в 2015-м по "семейным обстоятельствам", после занялся бизнесом. "Поэтому попытки СМИ создать впечатление, будто Вадим Слюсарев как действующий пограничник сейчас, во время военного положения в Украине, едва ли не покинул свой пост, можно расценивать исключительно как манипуляции", – говорится в ответе.

С 2017 года он зарегистрирован как частный предприниматель и является учредителем только трех компаний. "Абсолютно недостоверна информация о якобы осуществлении контрабанды сигарет компанией "Дьюти фри Одесса". "Дьюти фри Одесса" никогда не занималась контрабандой не только табачных изделий, но и любых других товаров. Компания "Дьюти фри Одесса", ее сотрудники, сам господин Слюсарев никогда не были фигурантами уголовных производств, в том числе по контрабанде. Распространение недостоверной информации по этому поводу обжаловано в суде", – отмечает издание.

У Вадима Слюсарева никогда не было российского паспорта, он никогда не направлял документы на его получение. А его родители давно проживают на территории Крыма.

"Это единственное и исключительное обстоятельство, обусловившее несколько визитов В. Слюсарева на территорию полуострова за последние восемь лет. Что касается предпринимательской деятельности В. Слюсарева, то распространяемая информация о якобы принадлежности В. Слюсареву около десяти компаний и осуществлении ими противоправной деятельности – контрабанды табачной продукции – является неправдой", – говорят представители Вадима Слюсарева.