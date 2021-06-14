Коли в Україні говорять про інвестиції в освіту, то чомусь все зводиться до проекту нового університету. Бізнес залучити в процеси хочеться, але поки не всі розуміють, як. На Заході ж не просто закликають, але й розповідають про користь від таких інвестицій.

В США сьогодні триває дискусія навколо інвестицій у штучний інтелект. AI стає все більше, і разом з ним відкриваються додаткові можливості. Підприємці та бізнес зараз розглядають нові перспективні стартапи, які після епохи коронакризи можуть принести трильйони доларів. І бачать таку перспективу саме в освітніх проектах, навчанні за допомогою штучного інтелекту.

Трошки цифр.

У 2030-му році світовий ринок освіти сягне 10 трлн. доларів. Традиційно освіта коштувала дуже дорого. Яскравий приклад - США.

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У 2021-му році 0,8 мільярда дорослих людей у всьому світі залишаються неписьменними, а лише 6,7% населення планети мають вищу освіту. Здебільшого люди без освіти у світі знаходяться в категорії бідних.

Зробити освіту дешевшою - це виклик та перспектива одночасно. Таке питання є актуальним не лише для найбідніших верств населення світу. Освіта також дорога для людей, які перебувають у 10% харчового ланцюжка розподілу багатства. Чому так відбувається? Через саму економічну модель. Іпотека, кредити та інші речі епохи споживання часто не залишають людям із зарплатою в 36 тисяч доларів на рік вільних коштів для стабільного витрачання на дорогу освіту, чи хорошого особистого тренера в спортзалі, який бере $250 на годину. Саме останнє стало драйвером популярності AI додатків в індустрії тренувань, оскільки вони суттєво здешевили коучинг. І протягом наступних років AI тренери у чат-ботах можуть здешевити тренування до $1 на годину. Цей приклад наводиться інвесторами у США, коли вони обговорюють майбутні освітні стартапи.

Чи може бути штучний інтелект більш ефективним за людину? Зараз питання стоїть, що вони точно не будуть гіршими в індустріях, оскільки створюються людьми. І розмова ведеться про те, що в майбутньому це будуть AI викладачі, психотерапевти та професори. Головна цінність технології в тому, що вона може здешевити освіту в декілька десятків разів для масового використання в світі.

Інший напрямок інвестицій в освітні проекти - це так звана модель “peer-to-peer”. Коли освіта відбувається без наявності учителя, а шляхом взаємодії з однодумцями, людьми однієї професії, на базі генерування ідей та досвіду.

Корпоративна освіта

Сьогодні лише 6% світового освітнього ринку припадає на корпоративну освіту. Потенціал корпоративного навчання недооцінений. Люди - це найважливіший ресурс будь-якої компанії, проте дуже мало хто сприймає це серйозно, особливо в Україні. Щоправда, останнім часом питання кадрового голоду надто відчутне. І великі компанії витрачають гроші та час на тренінги і освітні програми своїх співробітників в Україні.

У США сьогодні інвестиції в людей, корпоративна освіта, багатьма бізнесами сприймаються як правильний шлях. Оскільки якість власних співробітників, підвищення їхньої обізнаності напряму впливає на успіх проектів. В Україні так само працюють чимало бізнесів, часто з іноземним капіталом, або побудованих на західних принципах. Взяти бодай Genesis.

Замість висновків.

Український стартап у сфері онлайн-освіти Preply недавно залучив $35 млн інвестицій. Можна згадати чимало прикладів, таких як Grammarly, які дозволяють говорити про те, що саме в підтримці стартапів державою лежить той ключ до інвестицій у наші “мізки”. А також можливість увірватися в ринок, на якому сьогодні триває пошук креативних рішень та продуктів. Штучний інтелект в освіті - один з таких моментів, який повністю б відповідав місії реформи нашої освіти. А також дав би можливість долучити у ці процеси бізнес.

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