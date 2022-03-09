США выделят на помощь Украине огромную сумму: даже больше, чем обещал Байден

Лидеры Конгресса США обнародовали законопроект о финансировании федерального правительства на 2022 финансовый год. На военную и гуманитарную помощь Украине предусмотрели $13,6 млрд, хотя президент США Джо Байден обещал всего $12 млрд.

Примерно половина этой суммы будет направлена ​​на гуманитарную помощь и поддержку экономики страны, остальные – на оборонные нужды Украины и союзников США в странах Балтии и Восточной Европе, пишет газета The Wall Street Journal.

Законопроект также определяет объемы расходов США на оборону и другие статьи расходов в 2022 году, стал результатом многомесячных переговоров лидеров Демократической и Республиканской партий.

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Документ, в частности, предусматривает выделение $730 млрд на финансирование необоронных проектов, что на $46 млрд больше, чем в 2021 году и является самым высоким показателем за четыре года. На оборонные расходы предусмотрено $782 млрд – на $42 млрд больше, чем годом ранее.

"Я призываю Конгресс выделить 12 млрд долларов на поддержку Украины...Война Путина против Украины приведет к ослаблению Украины, а мир станет сильнее", – сказал президент США Джо Байден 8 марта. Видео транслировал канал "Голос Америки". "