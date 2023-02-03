США усилили давление на Турцию и ОАЭ из-за масштабных торговых связей с Россией – Bloomberg

Власти США усилили давление на Турцию и ОАЭ, чтобы они ограничили торговые связи со страной-террористкой Россией. Штаты сообщили им, что эти экономические и финансовые связи с агрессором препятствуют усилиям сдержать вторжение Москвы в Украину.

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Заместитель министра финансов США по терроризму и финансовой разведке Брайан Нельсон встречался с турецкими официальными лицами в 2 и 3 февраля, чтобы обсудить обеспокоенность Штатов относительно роста экспорта. Об этом говорится в материале Bloomberg.

Американские представители призвали Турцию перекрыть поток товаров в РФ. Они предупреждали своих коллег, что экспортно-контролируемые товары на десятки миллионов долларов поступают в Россию и могут использоваться оборонной промышленностью.

С марта по октябрь 2022 года десятки турецких экспортеров отправили в Россию товаров на сумму около $800 млн. Ожидается, что в ближайшие недели состоятся дополнительные визиты из Европейского Союза (ЕС) и США в Турцию по обсуждению этой темы.

После полномасштабного вторжения агрессора в Украину ОАЭ и Турция стали приютами для российских богачей, что усложнило усилия США собрать единый фронт против российского диктатора Владимира Путина.

В ОАЭ Нельсон обсудил шаги по прекращению уклонения от санкций. США сообщили официальным лицам, что углубление финансовых связей ОАЭ с Кремлем мешает их усилиям изолировать Россию. Официальные лица выразили обеспокоенность по поводу роли, которую сыграли предприятия ОАЭ в передаче иранских беспилотников РФ и позволили Тегерану обойти санкции на экспорт нефти.

Некоторые из оговорок Вашингтона побуждали Турцию и ОАЭ к действиям. Напомним, все 5 турецких банков, связанных с российской платежной системой "Мир", вышли из нее после предупреждения США в 2022-м. После аналогичных предупреждений турецкие авиакомпании работают над прекращением обслуживания российских компаний.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, депутаты Европейского парламента (ЕП) призвали Евросоюз ускорить принятие десятого пакета санкций против России. В него просят включить "ЛУКойл" и "Росатом", а также полное и немедленное эмбарго на импорт урана и ядерного топлива из РФ.

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