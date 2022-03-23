США создали специальную структуру для поиска и ареста активов российских олигархов

Конфискация самолетов, яхт и денег попавших под санкции стран Запада российских олигархов затрудняется рядом факторов. В частности, законодательствами стран, в которых они их прячут. Тем не менее, США создали специальную структуру для поиска и ареста этих активов, в которую вошли ведущие страны мира, а также Еврокомиссия.

Об этом рассказал у себя в Telegram народный депутат Украины Даниил Гетманцев. В качестве примеров того, что "одно дело – заморозить, а совсем другое – забрать", он привел:

Польшу, где "утверждают, что необходимо внести поправку в конституцию, которая даст законную возможность конфисковать активы олигархов";

США, где чтобы арестовать имущество, а не просто заморозить его, "правительство должно доказать в суде, что оно или средства, использованные для его покупки, были связаны с преступлением".

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"Используя офшорные счета, в которых спрятаны сотни миллиардов долларов, олигархи могут отмывать свои деньги через слепые трасты и недвижимость. Это затрудняет идентификацию связи активов с конкретной особью", – отметил он.

В то же время Гетманцев подчеркнул: для того, чтобы ответить на вопрос о том, где российские олигархи хранят деньги, "Запад объединил усилия и создал структуру REPO для "спецоперации" в целях "прихватизации" активов друзей, сообщников и прихвостней Путина". В нее вошли:

Австралия;

Канада;

Германия;

Италия;

Франция;

Япония;

Великобритания;

США;

Европейская Комиссия.

"Они будут помогать друг другу, а также другим странам, находить и арестовывать активы российских элит и олигархов", – рассказал нардеп.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в западных странах уже арестовали десятки яхт российских олигархов. Кроме того, в ЕС заморозили счета россиян на миллиарды евро.

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