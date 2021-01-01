В США, несмотря на вето Трампа, приняли оборонный бюджет с помощью для Украины и санкциями против РФ
Сенат США 1 января принял оборонный бюджет страны на 2021 финансовый год, преодолев вето американского президента Дональда Трампа.
Ранее за документ проголосовала нижняя палата. В Сенате (верхней палате) бюджет получил необходимые две трети голосов, передает CBS News.
Для рассмотрения этого вопроса Сенат собрался в первый день нового года, хотя в Америке он считается выходным. 81 сенатор поддержал проект, против высказались 13.
Голоса "за" новый оборонный бюджет отдали как демократы, так и республиканцы, что позволило набрать количество, необходимое для преодоления вето президента.
Бюджет предусматривает выделение военной помощи для Украины в размере 250 млн долларов, а также санкции против российского газопровода "Северный поток-2".
Документ также включает:
поставки вооружений Украине;
санкции против проекта "Турецкий поток";
запрет на сотрудничество военных РФ и США;
призыв к Пентагону увеличить количество и масштаб учений НАТО в районе Черного моря с привлечением Украины и Грузии;
требование к Пентагону в течение 180 дней представить отчет о поддержке Российской Федерацией "расово или этнически мотивированных, практикующих насилие экстремистских групп и сетей в Европе и Соединенных Штатах";
требование к ЦРУ в течение 180 дней представить доклад о коррупции в РФ;
санкции против Турции за поставки российских С-400.
Напомним, 28 декабря Трамп подписал бюджет США на 2021 год. В нем заложено $290 млн на борьбу с влиянием Российской Федерации и $250 млн на помощь Украине.
Как сообщал OBOZREVATEL:
24 декабря Трамп ветировал принятый Конгрессом США оборонный бюджет на $740 млрд. Американский президент утверждал, что документ станет "подарком для России и Китая".
О своем намерении наложить вето на упомянутый документ Трамп заявлял неоднократно. В частности, его не устраивали закон о защите технологических компаний и якобы подыгрывание Китаю.
Также претензии президента США вызвало отсутствие нормы по усилению контроля за соцсетями, вопрос вывода войск из Афганистана и прочее.