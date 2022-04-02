США предоставят Украине военной помощи еще $300 млн: какое вооружение закупят

США предоставят Украине еще 300 миллионов долларов военной помощи. На эти деньги планируется закупить разное вооружение.

Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, передает сайт оборонного ведомства. В частности, речь идет о ракетных системах, беспилотниках и средствах ПВО.

Так, на указанную сумму планируют поставить:

ракетные системы с лазерным наведением,

беспилотники Switchblade и Puma,

средства противовоздушной обороны,

бронеавтомобили,

боеприпасы малого и крупного калибра,

приборы ночного видения,

системы связи,

Видео дня

пулеметы,

медикаменты.

Кирби напомнил, что администрация президента Джо Байдена уже выделила более 2,3 миллиарда долларов в качестве помощи для обеспечения безопасности Украины, из них 1,6 млрд – с начала полномасштабного вторжения России 24 февраля.

Как сообщал OBOZREVATEL, несколько дней назад в Пентагоне заявили, что получили список необходимого Украине оружия и рассматривают его.

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