США пока не могут конфисковать активы РФ в пользу Украины: в Минфине заявили о проблеме

Россия должна понести расходы на компенсацию ущерба, который ее агрессия нанесла Украине. Однако власти стран-союзниц Украины сталкиваются со "значительными юридическими препятствиями" при попытках организовать конфискацию российских активов.

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Об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен, передает Reuters. По ее словам, США и другие союзники разрабатывают стратегии, которые помогут использовать российские средства для восстановления Украины.

Йеллен подчеркнула, что США удается конфисковывать лишь те активы, которые использовались в преступной деятельности. Однако, к примеру, средства Центробанка РФ, которые составляют существенную часть замороженных денег РФ, в этот механизм не включены.

"Конфискованные активы у нас есть в небольшом масштабе. И, безусловно, есть юридические проблемы, если делать что-то большее", – сказала Йеллен. Она добавила, что потери Украины уже оцениваются в сотни миллиардов долларов и продолжают расти с каждым днем.

При этом на днях Европейский Союз в рамках 10-го пакета санкций обязал подсанкционных россиян и компании самостоятельно сообщать о своих активах на территории ЕС. Отказ или уклонение от выполнения нового требования будет рассматриваться как обход санкций, то есть как уголовное преступление.

А в рамках уголовного дела уже становится возможной конфискация средств. Кроме того, решение должно упростить розыск фактического месторасположения российского имущества.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2022 году в России заявили, что ЕС и "Большая семерка" заблокировали около 300 млрд евро из валютных резервов центробанка России. Тем не менее в Евросоюзе официально сообщали о заморозке около 20,3 млрд евро, то есть все упомянутые 300 млрд евро найти так и не удалось.

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