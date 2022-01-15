США ищет замену российскому газу в ЕС: раскрыт договор на случай агрессии Кремля

Правительство США провело переговоры с энергетическими компаниями по вопросам поставки газа в ЕС в больших объемах в том случае, если Россия пойдет на военную эскалацию против Украины. Об этом заявили два источника из американского правительства, а также двое участников рынка.

Информацию опубликовало международное агентство Reuters. По их данным, США обеспокоены тем, что Россия рассматривает возможность нового военного нападения на Украину. При этом официально Кремль такие планы отрицает.

Издание отмечает, что ЕС на треть зависит от поставок газа из РФ. Если США расширят санкции, это может сократить поставки голубого топлива. Поэтому на этот случай готовят замену – американский газ.

Видео дня

"Представители Госдепартамента обратились к компаниям, чтобы спросить, откуда могут поступить дополнительные поставки, если они потребуются, сообщили Reuters два источника в отрасли, знакомые с обсуждениями, на условиях анонимности из-за деликатности вопроса", – отмечает издание.

По словам источников в отрасли, компании сообщили правительственным чиновникам США, что глобальные поставки газа ограничены и что имеется мало газа, который мог бы заменить большие объемы из России. Обсуждения Госдепартамента с энергетическими компаниями возглавлял старший советник по вопросам энергетической безопасности Амос Хохштейн, заявил высокопоставленный чиновник Госдепартамента США, также на условиях анонимности. Госдеп не просил компании увеличивать объемы производства, добавил чиновник.