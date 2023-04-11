США и Китай "толкают" цены на нефть вверх: как подорожал ресурс

Утром 11 апреля мировые цены на нефть выросли на фоне ожиданий сокращения запасов нефти в США и потенциального стимулирования Китаем роста своей экономики. Так, на 8:40 по Гринвичу фьючерсы марки Brent выросли на 63 цента – до 84,81 доллара за баррель, а марки West Texas Intermediate (WTI) – на 68 центов, до 80,42 доллара за баррель.

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Об этом сообщает Reuters. Отмечается: еще одной причиной подорожания стало ожидание здорового спроса в Азии.

"Данные из Китая засвидетельствовали замедление темпов роста потребительской инфляции до самого низкого уровня с сентября 2021 года. Это свидетельствует о том, что слабость спроса сохраняется на фоне неравномерного восстановления экономики. Что может побудить китайское правительство к дальнейшему стимулированию экономики", – говорится в материале.

При этом подчеркивается: к росту стоимости нефтяных фьючерсов привело ослабление доллара. Которое произошло на фоне ожиданий завершения цикла повышения ставок Федеральной резервной системой. "Ослабевший доллар удешевляет нефть для держателей других валют", – объясняют аналитики.

В то же время, подчеркивают они, приостановка все большим количеством центробанков повышения ставок усиливает "ожидания того, что ФРС еще больше сократит свою жесткую политику". В частности, такую приостановку уже осуществили:

Резервный банк Австралии;

Банк Кореи.

Помимо же этого, на подорожание нефти, отмечается, повлияло ожидание здорового спроса на ресурс в Азии. В частности, в третьем крупнейшем потребителе нефти в мире – Индии, – где в марте потребление "подскочило до рекордных 4,83 млн баррелей в сутки".

Как сообщал OBOZREVATEL, тем временем России все сложнее искать покупателей на свое сырье. К примеру, Польша разорвала последний контракт на поставку российской нефти.

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