США и ЕС готовят новый удар по российской экономике: какое решение разрабатывают

США и Европейский Союз (ЕС) разрабатывают санкции против алмазной отрасли страны-террористки России. Агрессор продолжает зарабатывать миллиарды долларов на торговле бриллиантами, поэтому Запад хочет наложить ограничения на эту индустрию.

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Об этом сообщается на сайте Госдепа США. Посол Джеймс О'Брайен присоединился к заместителю генерального директора и главному специалисту по контролю за соблюдением правил торговли Европейской комиссии Дениса Редоннета, чтобы обсудить новые ограничения.

Американская и европейская стороны обсуждают ведущих розничных торговцев алмазами, производителей, лаборатории и отраслевые торговые ассоциации, важность привлечения алмазной промышленности в отношении будущих импортных мер, связанных с Россией, включая полированные бриллианты.

"Россия продолжает зарабатывать миллиарды долларов на торговле бриллиантами, и дискуссия была сосредоточена на наиболее эффективных и влиятельных способах прервать этот поток доходов. Соединенные Штаты и Европейский Союз остаются привержены наложению экономических последствий на Россию за непровоцированную войну в Украине", – говорится в сообщении.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, подсанкционные товары из Финляндии могли попасть в страну-террористку России. Экспорт товаров в Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан взлетел – на 434%, 164% и 135% соответственно.

В 2022 году в эти страны экспортировалась продукция, которая подпадает под санкции, например, машины, оборудование и транспортные средства. Кроме того, большая часть товаров, следовавших из Финляндии в Кыргызстан, Казахстан и Узбекистан, следовали именно через Россию по дорогам, грузовикам или поездам.

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